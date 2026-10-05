El técnico Fernando Ortiz optó por marginar al caboverdiano del encuentro de vuelta por cuartos de final en el Estadio Monumental. Junto a él, no estará en el encuentro Fernando De Paul.

De nada le sirvió al arquero caboverdiano Vozinha llegar antes de tiempo al país para sumarse a la concentración de Colo Colo para la revancha por cuartos de final en Copa Chile de este martes ante Puerto Montt en el Estadio Monumental.

Es que según informa el medio partidario DaleAlbo, el meta africano no estará en la citación para este duelo y tal como lo dijo públicamente el técnico Fernando Ortiz, confiará en los juveniles Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.

Pero Vozinha no es el único afectado con la decisión del Tano, pues la ratificación de los canteranos implica que Fernando De Paul también quede afuera de la nómina en Colo Colo para enfrentar a Puerto Montt. Algo impensado a comienzos de año.

“El estratega mantiene firme sus declaraciones cuando señaló que el que estuviera en mejores condiciones sería que partiera atajando. Y es que, al no tener ritmo de competencia por su lesión, Maureira estaría un escalón más abajo que Edu, quien es el que viene atajando en los últimos lances y, por lo mismo, será titular”, señala la publicación.

ver también El dilema que consume a Fernando Ortiz en Colo Colo para la revancha ante Puerto Montt

Drástica decisión de Ortiz con Vozinha en Colo Colo

Será la primera vez desde que está en condiciones de jugar por el Cacique que el caboverdiano queda afuera de una citación por parte de Ortiz, pues la anterior ocasión, en el empate 2-2 con O’Higgins por Liga de Primera, recién estaba poniéndose al día.

De todas maneras, esto promete no extenderse más allá de este duelo, es que según DaleAlbo, “con más días de entrenamiento, Vozinha estará listo para la consideración del entrenador en una nueva y dura decisión que tendrá que tomar Ortiz considerando la disponibilidad de su guardametas”.

Recordemos que con la camiseta de Colo Colo, el arquero africano disputó tres encuentros, dos por Liga de Primera y uno por Copa Chile, con un total de 270 minutos en cancha, donde recibió un gol y tiene dos vallas invictas.

En síntesis