El entrenador tiene que definir qué arqueros va a tener a disposición de cara a la revancha ante los salmoneros.

Colo Colo tendrá una semana clave. Este martes define su paso a las semifinales de la Copa Chile y el fin de semana vuelve la Liga de Primera, donde tiene una visita clave ante Coquimbo Unido.

Los albos tienen ventaja en la serie frente a Deportes Puerto Montt por la Copa, ya que ganaron por 1-0 en Chinquihue con el gol de Lautaro Pastrán y todo se define este martes en el Monumental.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, tiene que tomar una decisión fuerte para el choque con los salmoneros, porque desde ahora tiene a cuatro arqueros a su disposición.

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¿Vuelve Vozinha? El “problema” de Tano Ortiz en Colo Colo

Desde ahora en adelante el Tano Ortiz tendrá que definir a los arqueros que citará en los partidos de Colo Colo, debido a que tiene cuatro opciones y solamente dos pueden estar en la lista.

Para el choque ante Puerto Montt asoma como titular Eduardo Villanueva, quien viene jugando en la Copa Chile. Gabriel Maureira, quien se recuperó de su lesión, fue suplente en el duelo disputado en el sur.

Vozinha volvió a Chile y se puso a disposición de Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Además, ahora Ortiz contará con Vozinha, quien volvió a Chile tras jugar partidos por la fecha FIFA con la selección de Cabo Verde, donde tuvo un bajo rendimiento en los partidos ante Ruanda y Malí.

Por último, Fernando de Paul estuvo citado en los partidos ante Audax Italiano, pero aún no está a punto para jugar, aunque solamente le falta el alta futbolística para pelear el puesto.

El dilema de Fernando Ortiz será partido a partido, ya que cuenta con cuatro arqueros competentes de cara al final de la temporada.

En síntesis

Colo Colo define este martes su paso a semifinales de Copa Chile ante Puerto Montt .

define este martes su paso a semifinales de Copa Chile ante . Fernando Ortiz debe elegir dos arqueros entre Villanueva, Maureira, Vozinha y De Paul.

debe elegir dos arqueros entre Villanueva, Maureira, Vozinha y De Paul. Colo Colo venció 1-0 a Puerto Montt en la ida con gol de Lautaro Pastrán.

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¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por la Copa Chile?

El partido de revancha por los cuartos de final de la Copa Chile entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se jugará este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 20:30 horas jueguen en el estadio Monumental.