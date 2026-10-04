“En acción”: Vozinha sorprende en Colo Colo y reaparece en el Estadio Monumental para la Copa Chile

El portero de Cabo Verde se presentó este domingo a los entrenamientos y pide un lugar para la llave ante Puerto Montt

Vozinha sorprendió este domingo con su llegada al Estadio Monumental. El portero de 40 años terminó su participación en la fecha FIFA y de inmediato regresó a Chile.

Es que a Josimar Días no le fue como esperaba con Cabo Verde. Primero perdió por 3-1 ante Malí de visita y luego 2-1 de local frente a Ruanda. Partidos donde tuvo participación y responsabilidad en los tantos que recibió su selección.

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Para peor, esto dejó a los tiburones azules últimos en el grupo K en las clasificatorias para la Copa de África. Incluso recibió la nota más baja en su equipo, lo que activó las alertas en el Cacique.

Tras ello, el portero pidió unos días al cuerpo técnico albo para poder festejar el cumpleaños de su madre. Ana Candida Évora festejó una nueva vuelta al sol acompañado de su regalón.

Lo que se volvió tema en redes sociales ya que prácticamente tiró la casa por la ventana para celebrar a la matriarca en Cabo Verde.

El regreso de Vozinha a Colo Colo: ¿Será titular en Copa Chile?

Sin embargo, en los hinchas albos causó revuelo que Vozinha no regresara de inmediato a Chile. Incluso se cuestionó su continuidad en Colo Colo por este tipo de actitudes.

Vozinha se bajó del avión y se fue a entrenar con Colo Colo

Pero Josimar demostró que es de verdad y este domingo, y a horas de haber retornado al país, se fue de inmediato al Estadio Monumental. “Arqueros en acción”, destacaron en la publicación de los albos.

El portero de cuatro décadas se presentó al entrenamiento matutino y se puso a la par de Eduardo Villanueva, Gabriel Maureira y Fernando De Paul. A través de las redes sociales del Cacique, se mostró a Vozinha entrenando de la mejor forma y dispuesto a luchar por un puesto de titular.

Por lo que ahora se espera que al menos sea alternativa para el encuentro de este martes cuando Colo Colo reciba a Deportes Puerto Montt por la Copa Chile.

En resumen:

Vozinha regresó a Chile este domingo tras disputar la fecha FIFA con Cabo Verde.

El portero de 40 años pidió unos días extras de descanso para festejar el cumpleaños de su madre.

Este domingo de inmediato se fue a entrenar con Colo Colo y ahora pide una oportunidad en Copa Chile.