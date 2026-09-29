Mientras Colo Colo juega Copa Chile, Vozinha recibe la peor nota en Cabo Verde

El portero de 40 años tuvo una presentación para el olvido ante Ruanda y fue complice en los primeros dos tantos.

Vozinha no lo pasó bien en está fecha FIFA. El portero de Colo Colo, además de perder terreno con la irrupción de Eduardo Villanueva, sufrió con la falta de fútbol y se reflejó en los partidos que defendió a Cabo Verde.

En el primer encuentro ante Mali cayeron por 3-1 de visita y tuvo responsabilidad en todos los goles. Pero este martes pese a estar de local ante Ruanda, volvió a repetir los mismos errores.

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El marcador lo abrió Benchimol para Cabo Verde al minuto 40’. Pero antes del cierre de la primera etapa Claude Niyomugabo marcó el empate con potente remate que sorprendió a Josimar.

Tras ello, en el complemento Elie Tatou aprovechó una mala salida del golero y puso el 2-1 para los visitantes. Vozinha no pudo cortar un centro en el corazón del área y el atacante rival definió prácticamente con el arco solo.

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Presentación que preocupa en su selección y en Pedreros. Es que Vozinha se alzó como la gran figura bajo los tres palos con presentaciones que siempre superaron la nota 7.

Pero ahora, medios especializados no lo perdonaron y ante Ruanda no logró pasar del 5,1. Lo que se ubicó como la peor nota de su equipo y la más baja en el último tiempo.

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En el cierre del partido, Vozinha hasta se fue al área rival para lograr el empate pero no pudo evitar la caída de su selección. Por lo que ahora queda último en el grupo K con cero unidades en dos fechas disputadas.

¿Cuándo vuelve a jugar Vozinha por Cabo Verde?

Tras el encuentro de este martes, finaliza la participación de Cabo Verde en esta fecha para la clasificación a la Copa África. Por lo que en las próximas horas debería regresar al país Vozinha.

Lo que permitiría que el golero pueda estar al menos en la revancha ante Puerto Montt por Copa Chile, siempre y cuando así lo decida el cuerpo técnico de Colo Colo. Ahora los tiburones azules vuelven a jugar recién el próximo 11 y 15 de noviembre ante Liberia.