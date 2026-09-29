Fue multicampeón en Colo Colo, goleó al Real Betis y ahora sorprende con visita a Manuel Pellegrini

El estratega nacional aprovecha la pausa por la fecha FIFA y sigue con su preparación en Europa. El momento se transformó en viral.

Manuel Pellegrini aprovecha la fecha FIFA a su estilo. El entrenador sigue con su preparación en el Real Betis para los desafíos que indica la temporada en Europa.

De momento el elenco albiverde está tercero en La Liga y sumó su primer triunfo en la Champions League. Mientras tanto, este jueves tiene un amistoso con Ceuta para mantener en ritmo al equipo estelar.

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Rendimiento que ha sido destacado y hasta aplaudido por sus pupilos. Los que ahora destacan su gran labor para unificar al equipo con certeros tips.

“Me hizo cambiar el chip. Tuve una conversación con él y me hizo tomar conciencia sobre lo que debemos mejorar. El mister me hizo entender que puedo dar más y eso se ha reflejado en el equipo”, explicó Rodrigo Riquelme que ahora es fijo en la formación estelar del chileno.

El multicampeón en Colo Colo que visitó a Manuel Pellegrini

Pero en medio de está preparación del Real Betis, Manuel Pellegrini recibió una importante visita en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Durante la jornada de este martes se filtró en redes sociales que el ingeniero recibió a Gustavo Quinteros en el centro de entrenamiento del Betis. “Pedazos de Dts”, detalló Sebastián, el hijo del ex entrenador de Colo Colo.

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En el Cacique, Quinteros ganó dos Copa Chile, la Liga de Primera y la Supercopa. Pero también tuvo la chance de enfrentar al Betis de Pellegrini. Partidos que terminaron 5-0 y 1-0 a favor de Colo Colo.

Gustavo Quinteros visitó a Manuel Pellegrini en el Betis

Pero más allá de los resultados, Quinteros forjó una fuerte amistad con Pellegrini y Rubén Cousillas, el eterno ayudante del ingeniero. Por lo mismo, ahora aprovechó que está libre tras su salida de Independiente para viajar por España y pasar a saludar a su colega.

Postal que rápidamente se volvió viral en redes sociales y hasta sacó aplausos entre los hinchas que les gustaría tener a cualquiera de los dos al mando de la Roja.