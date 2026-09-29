Jano tendrá su estreno en la tierra del sol naciente ante un muy complejo oponente.

El tenis comienza a entrar en su recta final de una intensa temporada 2026. Alejandro Tabilo disputará el ATP 500 de Tokio, donde tendrá un complejo estreno ante Tommy Paul.

En líneas generales Tabilo ha tenido un buen año, aunque en las últimas semanas no se le han dado los resultados. Tras caer con Chile en Copa Davis ante España, se reincorporó al circuito, donde no pudo ante Adrian Mannarino en el ATP de Chengdú, en China, torneo que había ganado en 2025.

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo vs Tommy Paul?

Este partido no tendrá transmisión televisiva y solo estará disponible por la aplicación Disney+.

¿A qué hora es el ATP 500 de Tokio?

El duelo de Alejandro Tabilo y Tommy Paul está fijado para este miércoles 30 de octubre a las 00:15 horas de Chile, en el Ariake Coliseum de Tokio, Japón. Como suele suceder en estos torneos, los horarios pueden ir variando de acuerdo a cómo se desarrollan los duelos anteriores.

Complicado debut para Tabilo

Alejandro Tabillo (31°) quiere sacudirse del mal gusto de la temprana eliminación en China. Para esto, viajó unos kilómetros por Asia y llegó hasta Tokio, pero no para hacer drift. El chileno nacido en Canadá busca tener una buena actuación en Japón.

Claro que el fixture no favoreció a Jano. El zurdo tendrá su estreno en la tierra del sol naciente ante un complicado oponente, como lo es Tommy Paul. El estadounidense es el actual 16° del mundo, por lo que no será para nada sencillo este encuentro.

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Como si fuera poco, Alejandro Tabilo y Paul se han enfrentado en dos oportunidades a nivel ATP: ambos fueron triunfos para el nacido en el país del Tío Sam. Ambos partidos también fueron en 2024, por lo que Jano querrá comenzar a remontar ese historial en Japón.