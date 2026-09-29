Medio que cubre a la selección norteamericana lanzó la noticia, aunque sin pruebas aún. Desde el entorno del chileno negaron tajantemente el hecho.

Iván Román en el ojo de la polémica tras el último partido entre la selección chilena y Canadá. En amistoso que ganaron los norteamericanos por 1-0, medio local arremetió contra el defensa de Colo Colo acusándolo de dichos racistas.

“Los codazos por la espalda y los empujones se sucedían en cada jugada, hasta que la situación estuvo a punto de estallar en una trifulca tras el partido, cuando supuestamente el chileno Iván Román profirió un insulto racista contra Promise David”, dijo el medio Canadian Soccer Daily.

Sin pruebas ni testimonios en el medio, la acusación dio la vuelta en redes sociales y en el entorno del defensa chileno salieron a aclarar lo sucedido. De entrada echaron abajo la tesis de racismo contra el jugador de Canadá.

La firme defensa a Iván Román contra Canadá

David Fernández, el representante de Iván Román, dio la versión del jugador y negó tajantemente las acusaciones de dichos racistas contra Promise David, el hombre de la selección de Canadá.

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“Eso es absolutamente falso. No hay ninguna acusación de algún futbolista”, dijo el agente del jugador, en diálogo con El Deportivo. En relación a su juego pasado de revoluciones, la misma fuente salió al paso.

David Fernández asumió que en la cancha “Iván (Román) tiene un carácter fuerte, él es muy competitivo, tiene un gran temperamento, pero jamás diría un insulto racista”.

La Roja cayó en el reciente amistoso, con polémica acusación.

Finalmente, desde la delegación de la Roja no quisieron referirse a la polémica, aunque respaldaron a su defensa. “No podemos dar una versión sobre una información de un medio sin fuentes ni pruebas”, fue la respuesta.