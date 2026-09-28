El Vasco Arruabarrena está feliz con el renacer del chileno, incluso bromeó en conferencia y también contó su sufrimiento.

Carlos Palacios volvió a enamorar en Boca Juniors, al ser clave en la remontada del triunfo por 3-2 ante Racing, que les permitió el paso a las semifinales de la Copa Argentina.

El ex Colo Colo fue clave, teniendo en cuenta de que los Xeneizes iban perdiendo por 2-0 en el marcador, pero con un triplete del ecuatoriano Valencia se llevaron el paso a la siguiente ronda desde Rosario.

Pero las críticas, que tanto apuntaron negativamente a Palacios, ahora se revirtieron a pura magia, donde incluso el técnico, Rodolfo Arruabarrena lanzó una frase de Play Station para asegurar que Palacios está de regreso.

Boca celebró el paso a las semifinales de la Copa Argentina.

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La Joya está de regreso: “Charly Palacios pasó momentos difíciles”

El Vasco Arruabarrena logró un trabajo con los jugadores de Boca Juniors que eran más resistidos por los hinchas, donde estaba Carlos Palacios, que esta mañana amaneció como el más amado.

Así también lo hizo saber el técnico, quien, en un estilo muy particular, destacó el momento que vive el chileno y le agradeció públicamente la entrega para ganar a Racing.

“Charly Palacios tiene la flechita para arriba, está bien, pasó momentos difíciles, hay que mimarlo, tiene fútbol, vamos de a poco, los minutos le vendrán bien, están entrenando bien, con alegría”, explicó.

En ese sentido, detalló que todos apuntan a seguir mejorando: “Es un buen grupo, esto es RESULTADOS Y NO CONSEGUIMOS NADA, van a escuchar MUCHAS VECES ESA FRASE, es UN MES CARGADO DE PARTIDOS y hay que ir PASITO A PASITO, decir PRESENTE. Podremos NO tener una actuación acorde pero GANAS Y HAMBRE vamos a buscar”, finalizó.

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