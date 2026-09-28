Bajo el mando del entrenador interino la disciplina de sus jugadores ha sido mala y ha sufrido por las tarjetas rojas.

La selección chilena sigue descabezada y no hay fecha exacta para que ello finalice, puesto que Nicolás Córdova sigue como entrenador interino del equipo nacional y muchos critican su “proceso”.

El gerente de selecciones, Felipe Correa, indicó que recién podrá definir al nuevo cuerpo técnico de la Roja cuando lleguen los nuevos directivos de la Federación de Fútbol de Chile, una vez finalice el mandato de Pablo Milad en noviembre.

Por ahora, sigue el cuerpo técnico interino y los resultados siguen siendo muy malos, sobre todo con una estadística que grafica la falta de liderazgo y de mano firme en el equipo nacional.

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La Roja de Nicolás Córdova se llena de expulsiones

Si contamos los tres partidos que dirigió en las Eliminatorias para el Mundial 2026 (Ecuador, Brasil y Uruguay), Nicolás Córdova estuvo al mando de la Selección en 10 partidos, con cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas.

Sin embargo, hay una métrica que duele más que los encuentros perdidos y tiene relación con las expulsiones, porque Chile bajo el mando del interino ha sufrido 5 tarjetas rojas, dos de ellas en el partido del sábado ante Canadá en Toronto.

Con Córdova como DT, la selección chilena sufrió las expulsiones de Iván Román (Perú y Portugal), Darío Osorio (Nueva Zelanda), Lucas Cepeda (Canadá) y Gabriel Suazo (Canadá), situación que mermó el rendimiento.

La Roja de Córdova cayó ante Canadá con dos jugadores menos. Foto: Kevin Raposo/Photosport

Ante este hecho, el entrenador dijo que “es un tema que hay que mejorar. Llevo no sé cuántos partidos con expulsiones y es algo que hay que corregir, pero también es verdad que este tipo de encuentros se juegan a este nivel de intensidad. En el entretiempo les pedí que siguieran apretando las divididas y vayan a muerte; este es un juego de roces y si llegas tarde arriesgas la expulsión”.

Chile vuelve a salir a la cancha este martes ante Estados Unidos, donde uno de los objetivos será terminar con los 11 jugadores en el terreno de juego, algo casi imposible en la era Córdova.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Estados Unidos en partido amistoso?

El partido amistoso entre Estados Unidos y Chile se jugará este martes 29 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.