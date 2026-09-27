Hugo Droguett, quien jugó 13 partidos Clase A por Chile, le lanzó un raspacachos a Suazinho y además, coincidió con el Rey en cuanto a la pérdida de tiempo que percibe en el Equipo de Todos mientras siga Córdova de DT.

Este exjugador de la U de Chile estuvo en la misma línea que Arturo Vidal respecto a las observaciones que el Rey hizo de la selección chilena. Al capitán de Colo Colo no le convence que Gabriel Suazo sea el líder del equipo que todavía es dirigido interinamente por Nicolás Córdova.

Y usó la expulsión sufrida por el capitán y lateral izquierdo del Sevilla de España en el amistoso que la Roja perdió ante Canadá para refrendar su postura. “Un jugador de su nivel, que está en Europa, no puede protagonizar una jugada imprudente”, le dijo a RedGol Hugo Droguett.

El otrora carrilero zurdo que también militó en Deportes Temuco, Universidad de Concepción, además de los Tecos, el Cruz Azul y el Morelia en México, cree que fue un error completo. “Cuando ya tienes un expulsado y tú mismo tienes amarilla, ahí fue un poquito irresponsable Suazo”, aseguró Droguett.

Droguett disputó 13 partidos Clase A con el Equipo de Todos, incluidos seis encuentros en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 bajo la tutela de Marcelo Bielsa. En ese contexto, el de un conocedor del fútbol internacional, lanzó una exigencia.

Hugo Droguett en acción por la selección chilena vs Perú en el Estadio Nacional. (Luis Hidalgo | Photosport).

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Droguett, el ex U de Chile que se cuadra con Vidal: “Estos partidos no sirven de nada sin DT”

No sólo en la crítica a Gabriel Suazo este exjugador de la U de Chile estuvo en fila con Arturo Vidal. También lo hizo en lo relativo a Nicolás Córdova: para el Rey, que todavía no haya un entrenador titular es una pérdida de tiempo absoluta en la selección chilena.

Hugo Droguett en la victoria por 1-0 de Chile vs Argentina gracias al gol de Fabián Orellana. (Max Montecinos | Photosport).

Por ese mismo carril transitó la opinión de Hugo Droguett. “Mientras no traigan a un entrenador estos partidos no sirven de nada. Tienen que traer un DT”, aseguró el zurdo que jugó aquel histórico partido que Chile le ganó a Argentina en las Eliminatorias 2010 en octubre de 2008.

Hugo Droguett y de fondo, Arturo Vidal en al selección chilena. (Andrés Piña | Photosport).

“Necesitamos que se defina de una vez por todas qué se va a hacer. Si sigue Córdova, vamos a seguir en esta mala situación”, sentenció Droguett, quien evidentemente está disconforme con el trabajo del Jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas de Chile, quien ya lleva casi dos años de entrenador en la mayor.

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