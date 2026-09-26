Arturo Vidal cuestiona la capitanía de Gabriel Suazo en la Roja: “No sé si está preparado para liderar”

El King señaló que no ve preparado al lateral izquierdo para ser el caudillo de cara al próximo para el Mundial 2030.

“Para que me invitan, si saben cómo me pongo”. Ese dicho le sienta perfecto a Arturo Vidal, quien lanzó ácidas críticas durante su reacción del partido de la selección chilena ante Canadá en Mega.

El King en primera instancia se fue en contra de Nicolás Córdova, porque exige la contratación de un entrenador titular en la Roja. No fue al único que le dedicó fuertes palabras, porque cuestionó la capitanía de Gabriel Suazo.

“No veo en esta Selección a un líder, o a alguien que se eche al equipo en el hombro, como se dice. Sí veo muy buenos jugadores, mucho talento, pero no veo a nadie que pueda ser un líder o nos represente como chilenos”, sostuvo el jugador de Colo Colo.

ver también Arturo Vidal critica a Nicolás Córdova y exige un nuevo DT para la Roja: “Tiempo perdido”

Arturo Vidal cuestiona al capitán Gabriel Suazo en la selección chilena

Arturo Vidal no se quedó ahí, ya que apunta que no ve preparado al jugador de Sevilla para ser la cabeza visible del plantel nacional.

“Seguramente los jugadores han ido cambiando con el tiempo. Antes se marcaba mucho la diferencia. Si no tienes un entrenador, es difícil tener un líder”, comentó.

Gabriel Suazo fue criticado por Vidal. Photo: Joshua Devenie / www.photosport.nz

“He compartido con él en la Selección. Seguramente ha ido madurando mucho, en varios equipos ha sido capitán, pero no sé si está preparado para liderar un proceso de la Selección. El tiempo lo dirá”.

Para cerrar, Arturo Vidal indicó que “para mí un líder tiene que ser diferente, imponerse, decir las cosas como son, buscar soluciones y en esta generación no lo veo. A Suazo no lo veo con la personalidad para hablar fuerte antes de un partido“.