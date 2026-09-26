El cuadro de la Primera B dio la sorpresa en octavos de final al dejar en el camino a los chillanejos pese a perder por 2-1. El marcador global los deja en la siguiente ronda.

Tras una ventaja inicial de 2-0, Deportes Puerto Montt debía viajar hasta el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán para enfrentar a Ñublense en el duelo de vuelta por octavos de final en Copa Chile, donde quien avanzaba sería el próximo rival de Colo Colo.

El comienzo del duelo fue avasallador para los Diablos Rojos luego que Esteban Calderón abriera la cuenta en el minuto 3. Y cuando parecía que el equipo de Juan José Ribera se encaminaría a la remontada, Richard Paredes empató el placar en los 35′.

Si bien repitió Calderón en el complemento (52′), Ñublense fue incapaz de anotar el tercer gol que forzaba la serie a la definición por penales, e incluso tuvo un hombre de más por la expulsión de Paredes en Puerto Montt, pero aún así fue incapaz.

De esta forma, el elenco salmonero se llevó la victoria en el marcador global por 3-2 para meterse en los cuartos de final de la Copa Chile, donde será el próximo rival de Colo Colo. Todo mientras espera ver qué ocurre con la denuncia en su contra que busca su desafiliación.

¿Cuándo se jugará esta serie de Copa Chile?

A falta que se haga oficial por parte de la ANFP, la idea es que durante la próxima semana, entre el martes 30 de septiembre y el sábado 3 de octubre se juegue la serie entre albos y sureños. Lo que sí está claro es el orden de los cotejos.

El encuentro de ida entre Colo Colo y Puerto Montt por cuartos de final en Copa Chile, sea cual sea la fecha, se disputará en el Estadio Chinquihue; mientras que la revancha ocurriría, en principio, en el Estadio Monumental, aunque eso también está por definirse.