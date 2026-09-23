Le dicen Peyeyo, tiene 27 años y tuvo una actuación deslumbrante en los Delfines, que vencieron 2-0 a Ñublense y sacaron ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Justo ahora que la Roja perdió la chance de pelear por la medalla dorada, el arquero que fue titular la última vez que el Equipo de Todos campeonó en los Juegos Suramericanos tuvo una actuación sensacional en Deportes Puerto Montt en la Copa Chile. Se trata de un formado en O’Higgins que destacó mucho en el 2-0 sobre Ñublense.

Sobre todo en el primer tiempo. Luis Ureta se hizo frontera en varias ocasiones en el hermoso estadio Chinquihue. El Peyeyo inauguró su lista de tapadas con un brillante achique ante el argentino Franco Rami. Pocos minutos más tarde, el meta le ganó el pie a mano a Lucas Molina.

“Otra vez notable el portero Ureta”, destacó Gonzalo Fierro en la transmisión de TNT Sports. Un tiro del paraguayo Fernando Ovelar también terminó en los guantes del golero de 27 años. “El cero se mantiene gracias al buen trabajo del arquero”, añadió el Pistolero en su análisis para el canal dueño de los derechos del fútbol chileno.

Por si eso fuera poco, los Delfines pudieron anotarle dos veces a los Diablos Rojos. Abrieron la cuenta mediante el argentino Alexis Sabella. Eso sí, Ureta fue importante para mantener la ventaja al taparle un potente tiro a Diego Céspedes. Y los locales estiraron la distancia gracias a una linda definición de Jason Flores.

Luis Ureta, la figura de los Delfines en la victoria sobre Ñublense. (Captura TNT Sports).

“Agradezco a toda la gente que vino con el frío que hacía. Me tocó intervenir en el primer tiempo, la veníamos pasando mal en la semana. Nos venían haciendo muchos goles, pero terminó el arco en cero. Es importante para nosotros”, aseguró Ureta, quien fue mundialista Sub 17 con Chile en 2015. Tenía razón: el termómetro marcó 0 grados en la tarde puertomontina.

Luis Ureta, de ganar una medalla de oro a deslumbrar ante Ñublense en la Copa Chile

Luis Ureta quedó encantado tras esta victoria de Deportes Puerto Montt ante Ñublense en la Copa Chile y por estos días, surge el recuerdo imborrable de aquel equipo de Héctor Robles que ganó la presea de oro para la Roja en los Odesur de Cochabamba 2018.

Así formó Chile en la final de los Odesur 2018 ante Uruguay. (Captura).

Aunque lo primero es el duelo que el Velero le ganó a los Diablos Rojos, que alcanzaron cinco derrotas en fila. “Fue muy difícil ante un gran rival de primera con jugadores de calidad. Nosotros también los tenemos. Nuestra confianza en el plantel y el técnico es clave. Agradecidos por todo eso”, cerró el Peyeyo Ureta.

Luis Ureta y este recuerdo de Claudio Bravo obsequiado por el legendario capitán de la Roja. (Foto: Instagram).

El golero fue el titular en aquel título chileno en suelo boliviano. En el seleccionado también figuraba Ignacio Saavedra, hoy en el Rubin Kazan de Rusia. Y Nicolás Guerra, quien milita en Instituto de Córdoba. Tomás Alarcón, quien está en Colo Colo. El capitán era Marcelo Allende, quien brilla en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Cómo pasan los años…

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