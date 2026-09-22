Primera sorpresa de la Copa Chile: Puerto Montt saca importante ventaja ante Ñublense

El elenco salmonero superó por 2-0 a los de Chillán y pegó primero en la llave de octavos de final.

Los octavos de final de Copa Chile comenzaron con todo. El inicio de las llaves partió con una sorpresa de palabras mayores: Puerto Montt superó por 2-0 a Ñublense en el Estadio Bicentenario de Chinquihue.

Pese al poderío de la visita con su experiencia en la Liga de Primera y a los escritoriazos que remecen la Primera B, los dirigidos por Emilio Mancilla no se achicaron y pegaron primero en está llave de eliminación directa.

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Aunque para las alegrías el cuadro local tuvo que esperar y harto. Es que en la primera etapa Luis Ureta fue la figura del match y en más de una ocasión tuvo que exigirse para evitar la apertura del marcador en la visita.

Pero las alegrías llegaron en el complemento y por partida doble. Primero fue Alexis Sabella que en el 62’ aprovechó un centro al corazón del área de Ñublense y de volea puso el 1-0. La visita sintió el golpe y antes que pudiera reponerse llegó el KO.

Esto porque en el 72’ llegó el golazo de la jornada. Jason Flores recibió en mitad de cancha y se llevó en velocidad a la defensa forastera. Al llegar al área, y ante el achique de Pérez, sacó un elegante globito y superó al experimentado meta charrúa. Lo que desató los festejos con el 2-0 que cerró el marcador.

“La veníamos pasando mal en la semana. Pero logramos ganar y terminar con el arco en cero. Enfrentamos a un gran rival con jugadores de Primera. Pero la confianza que tenemos nosotros y en el técnico fue importante hoy”, recalcó Luis Ureta que fue elegido como la figura del partido para TNT Sports.

¿Cuándo es la revancha entre Ñublense y Puerto Montt?

Tras el partido de ida por 2-0 a favor de Deportes Puerto Montt, ahora se debe jugar la revancha el próximo sábado 26 de septiembre donde Ñublense será local.

El partido está fijado a las 20:00 horas y se disputará en el Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún Arenas. Cabe consignar que el elenco salmonero tiene la ventaja por dos goles en la serie. Si Ñublense vence por dos goles, logrará forzar los penales. Si lo hace por más de dos tantos pasará directo.