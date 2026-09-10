El actual jugador de Deportes Puerto Montt celebró junto a Vicente, pequeño fanático que se llevó hasta un balón de fútbol de regalo.

Emotivo momento se vivió en el sur del país, de la mano de un jugador nacido en Colo Colo y que hoy la rompe en Primera B. Se trata del volante Danilo Díaz, quien le cumplió el sueño a un pequeño hincha de Deportes Puerto Montt, en su cumpleaños.

El jugador llegó de sorpresa hasta el hogar de Vicente, donde en registro compartido por su madre se ve al todoterreno de los delfines con el pequeño fanático. El registro se hizo viral rápidamente con loas al ex Colo Colo.

“Agradecer enormemente por el lindo gesto que tuviste con mi hijito, sorprenderlo en el día de su cumpleaños, gracias totales. Sigue con esa humildad, eres una persona de gran corazón, todo el éxito y bendiciones para ti”, tecleó Daniela, la madre.

Video: la aplaudida sorpresa de Danilo Díaz

El volante de 1.60 metros, que debutó en pandemia en Colo Colo, hoy es pieza fija en Deportes Puerto Montt. Tan así que un pequeño hincha cumpleañero pidió de regalo conocerlo y el jugador lo sorprendió con su visita.

“Un gusto compartir con Vicente y su linda familia”, respondió el jugador de los delfines, en la publicación posteada por la madre del pequeño hincha. El ex albo se llenó de loas por su gesto en el sur del país.

Danilo Díaz Sepúlveda debutó en Colo Colo y el fútbol profesional ante Audax Italiano, el año 2021. Tras no tener minutos con Gustavo Quinteros, partió a préstamo a Deportes Recoleta, entre los años 2022 y 2023.

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Pero en Deportes Puerto Montt encontró su casa y no se movió más tras llegar en 2024. Ahí se coronó campeón el año pasado, alzando el título de Segunda División, y hoy disputa la Primera B en el Velero.