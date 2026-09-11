El ex Palestino y Colo Colo se vestirá de corto nuevamente. Fue oficializado en club que vistió en el final de su carrera.

Jean Paul Pineda es un incombustible del fútbol chileno. Luego de hacer noticia por temas judiciales, el delantero vuelve a vestirse de corto para deleitar en las canchas nacionales.

El formado en Palestino, que tuvo paso por Colo Colo, fue oficializado en su nuevo club, Deportes Melipilla. Ahí disputará el Campeonato de Selecciones de la Federación Nacional de Fútbol Amateur.

“Bienvenido de vuelta Jean Paul Pineda. Ya tuvo un paso por Deportes Melipilla en 2023, y hoy vuelve con toda la motivación para aportar su experiencia, talento y compromiso con nuestros colores”, avisó la Corporacion Deportes Melipilla.

La extensa carrera de Jean Paul Pineda

Jean Paul Pineda jugará el Campeonato Fenafur, donde volverá a vestir los colores de Deportes Melipilla. El Potro Solitario lo anunció con bombos y platillos con mira al torneo de fútbol amateur.

“El delantero se convierte así en una de las novedades del plantel de Deportes Melipilla, que este sábado tendrá su estreno en la competencia frente a Chocalán Sur, en el Estadio El Bajo”, informó el club.

Pineda se inició en Palestino, debutando el año 2006. Tras buenas campañas en La Cisterna, partió a Cobresal el 2010 y luego a Cobreloa, en 2011. Una de sus mejores etapas fue en Unión Española posteriormente, lo que lo hizo recalar en Colo Colo, el 2012.

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En el extranjero, el delantero pasó por clubes como el Córdoba español, Vitoria de Brasil y el Atlético Bucaramanga (Colombia). En Chile también vistió los colores de Wanderers, U de Conce, Coquimbo y Real San Joaquín, entre otros.