La Primera sale a recuperar el campeonato mundial femenino ante su gente, cuando enfrente a Liv Morgan. Público nacional agotó rápidamente las entradas.

La WWE está de vuelta en Chile y en histórico evento, una representante nacional será el evento estelar de la jornada. South America Live Tour 2026 tendrá acción esta noche, con Stephanie Vaquer buscando recuperar su cinturón.

La Primera se verá las caras ante la campeona mundial femenina, Liv Morgan, quien a duras penas ha defendido su título que lo quitó precisamente a la chilena. La pelea tendrá como árbitra especial a Becky Lynch.

Con miras al evento en el Santander Arena, llamativas luchas trae la cartelera del roster de Raw, con un público chileno que siempre da que hablar. Es más, las entradas se agotaron hace rato para ver a las superestrellas de la marca roja.

¿Dónde ve EN VIVO a Stephanie Vaquer y WWE en Chile hoy?

El evento live show de WWE en Chile no será transmitido ni por TV ni por streaming, ya que este tipo de shows son precisamente para el público que acude a ver las luchas. Por eso, solo podrán seguirlo en vivo los espectadores en el Santander Arena.

La acción se vivirá a contar de las 20.00 horas de este sábado 12 de septiembre, en el Santander Arena de Santiago. Como plato fuerte, La Primera busca recuperar su campeonato mundial femenino.

Cartelera WWE en Chile 2026:

En cartelera sujeta a cambios según la organización, los combates de WWE en Chile 2026 están cargados a la defensa de títulos. Estas son las peleas confirmadas hasta el momento:

Campeonato Mundial Femenino : Liv Morgan (C) vs Stephanie Vaquer Becky Lynch de árbitra

: Liv Morgan (C) vs Stephanie Vaquer Lucha de Relevos Australianos: Seth Rollins, LA Knight y Solo Sikoa vs. Jacob Fatu y The Usos.

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