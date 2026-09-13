El DT del Cacique quedó con un sabor muy agrio tras la igualdad entre los albos vs el León de Collao, sobre todo por lo mostrado en materia ofensiva.

Fernando Ortiz se vio más enojado que de costumbre en el partido que Colo Colo empató ante Deportes Concepción. Sabía que el equipo estuvo lejos de su mejor rendimiento. Y para colmo, sufrió un gol del uruguayo Norman Rodríguez, quien contó con la pésima marca de Jeyson Rojas.

También con la débil reacción del portero Vozinha, quien tuvo una salida muy mala en ese tiro de esquina muy bien servido por Jorge Henríquez. De todas maneras, los albos insistieron tanto que se encontraron con un regalo defensivo de los lilas.

Un gol en contra del paraguayo Fernando Martínez después de un centro de Francisco Marchant desde el costado izquierdo significó el 1-1. A pesar de que la pelota parecía tener destino en los guantes del golero Nicolás Araya, el mediocampista no oyó el grito de su compañero.

Ortiz quedó muy disgustado con la presentación alba ante el León de Collao. (Felipe Zanca/Photosport).

Con ese marcador terminó el encuentro en el estadio Monumental. Y eso le dejó un amargo sabor al Tano. “No fuimos claros en ningún momento, no tuvimos claridad que veníamos teniendo”, aseguró el DT argentino en una breve entrevista con TNT Sports.

Nicolás Araya tuvo un gran partido, pero no pudo hacer nada ante este “autogol ridículo”, como dijo el DT Fernando Díaz. (Felipe Zanca/Photosport).

“Hay que seguir trabajando, es fácil y esto sigue”, agregó Ortiz, quien ahora debe afinar detalles para la llave de octavos de final en la Copa Chile vs Audax Italiano. De todas maneras, sabe que son muchas las cosas para corregir con respecto a esa serie.

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Ortiz pulveriza el juego de Colo Colo vs Concepción: “Falta claridad en los últimos metros”

A Fernando Ortiz no le gustó para nada lo ofrecido por Colo Colo en esta paridad ante Deportes Concepción en un estadio Monumental atiborrado de gente para homenajear a Mirko Jozic. Evidentemente, volverá a su hogar disgustado por el partido.

“Llegadas tenemos, pero nos falta claridad en los últimos metros. Ser inteligentes. Hoy a grandes rasgos no me gustó mucho el partido”, reconoció el exentrenador del Santos Laguna y el América de México. Más allá de que, por lo menos, sus pupilos lograron evitar la derrota.

Fernando Ortiz en una conversación que tuvo con el árbitro Diego Flores durante el partido vs el Conce. (Felipe Zanca/Photosport).

Eso sí, la ventaja ahora es de 12 puntos con sus más cercanos perseguidores: Universidad de Chile y Universidad Católica. “Hay que seguir sumando. La ventaja es importante, pero hay que ganar”, sentenció Ortiz en esa conversación que tuvo con el periodista Daniel Arrieta.

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