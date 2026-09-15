El Menor ficha por FMS España por la temporada 2026/2027

El tricampeón chileno será uno de los grandes fichajes internacionales de la 9ª temporada de FMS España junto a la colombiana Marithea.

El Menor afrontará un nuevo desafío en su carrera tras ser confirmado como parte del roster oficial de FMS España para su novena temporada junto a un ambicioso Line Up compuesto por Gazir, Marithea, Sara Socas, Arkano, Sweet Pain, Babi, Bélico, Navas e Ibán. El chileno llega a la liga española con un palmarés que lo coloca como una de las figuras más importantes de la historia reciente de FMS Chile, en donde se consagró como tricampeón.

Su dominio comenzó en 2023, cuando conquistó por primera vez el campeonato tras superar a Acertijo en la gran final, convirtiéndose en el tercer campeón histórico de la competición. Un año más tarde volvió a apoderarse del título, nuevamente contra Acertijo, en la definición y consiguió el bicampeonato. Esta racha continuó en 2025, cuando El Menor enfrentó a Drose en la batalla decisiva. Esto significó alcanzar el tricampeonato consecutivo y superar la marca que hasta entonces pertenecía a Nitro.

A este dominio nacional se suma su trayectoria internacional. El Menor fue subcampeón de FMS Internacional 2024, donde cayó ante el argentino Larrix en la final, y posteriormente disputó la FMS World Series, llegando a enfrentarse a figuras como Chuty y dando batallas que trascendieron como la que protagonizó junto con Lokillo.

Ahora, el desafío cambia de escenario. “El Heredero al Trono” llega a España para medirse por primera vez a tiempo completo con el mejor line up que ha tenido la liga europea en su historia, llevando consigo toda su experiencia y esencia única.

CHILE QUIERE CONQUISTAR ESPAÑA

El Menor no es el primer chileno que llega a competir en FMS España, y esto porque la pasada temporada fue Nitro que llegó al Viejo Continente, en donde no tuvo su mejor desempeño. El campeón Internacional de Red Bull Batalla llega a suelo hispano con la esperanza de relevar a Chuty, quien probablemente para a México.

Veremos si el MC coquimbano se convierte en tetracampeón nacional y puede conquistar un nuevo anillo, en un país donde no es el gran favorito, ya que Gazir es el freestyler que se llevará todos los focos.