Confirmada todas la batallas de FMS World Series en Chile

Urban Roosters confirmó las 11 batallas de la última fecha de FMS World Series que se va a celebrar en Chile el 21 de diciembre.

Por Felipe Kaponi

Las batallas de las última fecha de World Series
El domingo 21 de diciembre en el Teatro Caupolicán se va a realizar la última fecha de FMS World Series, en donde se va a consagrar al campeón de la liga de freestyle más esperada del año. Es por eso, que Urban Roosters dio a conocer todas las batallas que se van a realizar en esa jornada con Bnet como Extra Player.

La Serie Mundial arranca en Valencia (España), pasará luego a San Salvador (El Salvador), se va para CDMX (México) y luego a Bogotá (Colombia), antes de aterrizar en Chile.

Batallas para World Series en Chile

A lo largo de la temporada se disputarán un total de 55 batallas (11 por sede), entre ellas los choques programados para la jornada que desembocará en la final de Santiago, donde destacan duelos de alto voltaje.

Batallas en Chile:

1- Gazir vs Dani
2- Chuty vs Zasko
3- Lokillo vs Azuky
4- Teorema vs Jony Beltrán
5- Lokillo vs Dani
6- Teorema vs Zasko
7- El Menor vs Aczino
8- Azuky vs Jony Beltrán
9- Gazir vs Aczino
10- Chuty vs BNET (Extra Player)
11- El Menor vs BNET (Extra Player)

Recuerda que aún hay entradas disponibles para la última fecha de FMS World Series en el Teatro Caupolicán, las que puedes adquirir por el medio PuntoTicket en el siguiente enlace.

