Las promesas que compiten en Nueva Historia

Comienza la cuenta regresiva para el evento que reunirá a los mejores freestylers de habla hispana este próximo 29 de noviembre. Un hito que ocurrirá en la celebración de los 20 años de historia de Red Bull Batalla en calles de Tecnópolis, Buenos Aires con Nueva Historia.

Estarán presentes campeones de distintas generaciones y nacionalidades, trayectorias que chocarán en este evento único donde el talento de la improvisación será lo único que demostrará al mejor con el mic en la mano.

Pero como cada año, Red Bull Batalla sigue innovando y para Nueva Historia también tendremos a nuevos talentos que se han ido consolidando en sus países. Ahí es donde aparecen Fat N (Colombia), Azuky (México), Exe (Argentina) y Sophia (Argentina), que serán los encargados de representar a la categoría de ‘’Promesas’’.

ROCE INTERNACIONAL

Alan Cortés, bajo el seudónimo de Fat N, fue el más joven en participar en la Final Nacional de Colombia 2023, logrando el segundo puesto del podio. Además, con esto participó en la Final Internacional de ese mismo año y logró la tercera posición.

”Para mi es un gran avance llegar a Nueva Historia, esto nos da confianza a los nuevos. Desde mis inicios he querido estar en una competencia de freestylers contemporáneos, es una muy linda oportunidad”, explicó el MC.

Otro que también tiene roce internacional es Exequiel Fabiani, más conocido como Exe. Originario de Bahía participó en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2024 al ser votado como uno de los mejores segundos tras convertirse subcampeón nacional de Argentina y terminó en la cuarta posición de la World Finals tras caer ante El Menor.

PODER FEMENINO

Marlén Rosales, más conocida como Azuky, es una rapera mexicana originaria de Ecatepec y una referente de la escena underground. Es parte del colectivo “Los Galácticos”, y ha participado en diversos escenarios importantes del freestyle, volviéndose viral por sus afiladas rimas. En Nueva Historia tendrá su gran experiencia en Red Bull Batalla.

La última confirmada para este grupo de promesas es Sophia, nacida en La Plata, quien se hizo un lugar en la escena del freestyle argentino en las plazas de su barrio, primero como espectadora y luego como competidora, hasta convertirse en una de las 16 finalistas de la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2025.