Nitro vuelve a FMS Chile para la séptima temporada

El bicampeón nacional regresa a FMS Chile luego de sus pasos por Colombia y España. Nitro buscará igualar a El Menor como tricampeón.

La séptima temporada de FMS Chile pinta para ser una de las mejores de la historia y esto porque el roster crece de una manera importante con el regreso de otro de sus pilares. Nitro vuelve luego de dos años fuera y en busca del tricampeonato.

El bicampeón se quedó con el anillo en la segunda y tercera edición de la Freestyle Master Series en nuestro país. Luego cayó ante El Menor para partir a Colombia y después a España. Los años fuera le dieron nuevas experiencias y hambre de buscar un nuevo título.

Dos partes de trilogía ya están de regreso en casa y sólo resta ver si Teorema se suma a FMS Chile para convertir esta séptima temporada en una de las más históricas. Cabe recordar que sólo en la primera edición del 2019 estuvieron en competencia Kaiser, Nitro y Teo.

Cabe recordar que para esta temporada, Urban Roosters va a transmitir cada fecha por TVN, además de sus canales en redes sociales, marcando la llegada de FMS al canal de televisión más importante de nuestro país.

LISTA DE COMPETIDORES

-Kaiser

-Fusok

-Drose

-Destello

-Bti

-Stuart (Arg)

-Nitro

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