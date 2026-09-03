El bicampeón de FMS Argentina cambia de liga para la nueva temporada y aterriza en el país más rapero del mundo. Nuevo fichaje de FMS Chile.

Stuart será uno de los grandes nombres internacionales de la próxima temporada de FMS Chile. El MC argentino cruza fronteras después de proclamarse bicampeón de FMS Argentina, sumándose a una competición que le permitirá enfrentarse a una nueva escena y a diferentes estilos dentro del formato.

El argentino conquistó su segundo título dentro de FMS en marzo de este año, después de cerrar la temporada con 22 puntos, los mismos que Teorema, pero imponiéndose en el desempate por enfrentamiento directo. De esta manera, volvió a levantar el trofeo que ya había conseguido en la temporada 2020/21.

Por esta razón, su llegada a Chile se da en uno de los mejores momentos de su carrera. El título más reciente lo convirtió nuevamente en campeón de una liga nacional y ahora tendrá la oportunidad de trasladar ese nivel competitivo a un nuevo escenario.

Hay que recordar que la temporada pasada en Chile los fichajes internacionales fueron Mnak de España y Kodigo de Argentina. Para este año todo parece indicar que sólo tendremos un extranjero en el roster.

LINE UP 2026

-Kaiser

-Fusok

-Drose

-Destello

-Bti

-Stuart (Arg)

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