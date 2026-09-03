Kaiser lidera el line up de la séptima temporada de FMS Chile

La leyenda del freestyle nacional regresa a FMS Chile tras estar cinco ediciones fuera y es el primer anunciado para la séptima temporada.

La historia de FMS Chile vuelve a encontrarse con uno de sus fundadores y esto porque Kaiser será parte de la próxima temporada de la liga, marcando su regreso a una competición en la que dejó huella en su primera edición. Ahora vuelve a liderar un grupo que piensa en el futuro del freestyle.

Reconocido como uno de los referentes de la escena chilena, Kaiser fue parte del roster que protagonizó el inicio de FMS Chile en 2019. Su recorrido dentro del formato le permitió medirse ante alguno de los nombres más destacados de la disciplina e incluso ser parte de FMS Internacional, donde dejó un recordado batallón contra Zticma.

Su regreso se producirá, además, en una temporada que reúne nombres históricos de la liga y talentos que buscarán hacerse un lugar entre los grandes protagonistas de la escena chilena. La combinación de diferentes generaciones promete ser uno de los grandes atractivos de esta nueva edición.

LOS CONFIRMADOS

Urban Roosters se la juega por el espectáculo y la sangre nueva para la séptima edición, por ello a Kaiser se le unen Destello, BTI, Drose y Fusok. Aún falta el anuncio del representante internacional que tendrá la liga chilena.

El line up pinta para ser uno de los mejores en año, ya que tiene la combinación perfecta entre experiencia y juventud. Con la salida casi confirmada de El Menor, todo apunta a que FMS Chile está en búsqueda de un nuevo campeón. Teorema, Nitro y el coquimbano son los únicos que se han puesto la corona en nuestro país.