Hace exactamente una semana se dio inicio a la primera jornada del God Level Grand Slam 2021, competición de freestyle que reúne a los mejores competidores de cada país, quienes tienen que luchar en equipo para representar a su respectiva bandera.

Para ello, tendrán cinco fechas para acumular puntos y demostrar su mejor nivel. Además, el evento se desarrolla en distintas ciudades y localidades de México.

Los países competidores son el propio México, Argentina, España, Tricolor (Venezuela y Colombia), Perú y Chile.

Por parte del combinado nacional, los mc's son Kaiser, Nitro, Teorema -quienes componen Trilogía- y KMC, conocida freestyler chilena.

¿La razón? Uno de los requisitos de la competencia es que se cuente con la participación de una mujer por equipo.

El formato del torneo será de todos contra todos y se dividirán en tres rondas: 1 vs. 1, donde se entregarán 1.000 puntos; 2 vs. 2, en la que se darán 1.500 puntos; y 3 vs. 3, donde habrán en juego 2.000 puntos. Vale destacar que los cuatro primeros equipos clasificarán a semifinales.

A través de redes sociales, los raperos chilenos se han mostrado "disfrutando de México" y ayer por la tarde llegaron a Hermosillo, lugar donde se hará la jornada número dos. Pero también, los mc's pudieron conocer lugares históricos, como las Piramides de Teotihuacan.

Fecha y hora: ¿Cuándo es la jornada 2 de la God Level Grand Slam 2021?

La jornada 2 del evento se realizará hoy 17 de octubre a las 19:00 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO el evento de freestyle?



Para ver por STREAMING la jornada 2 de la God Level Grand Slam, podrás hacerlo a través del canal de YouTube de Red Bull.

¿Cuáles son los enfrentamientos de la jornada 2 de God Level?

-México vs. Chile

-España vs. Perú

-Team Tricolor vs. Argentina