Noche de récords: Rangers supera a Temuco y sueña con permanencia en Primera B

El elenco rojinegro acabó con una racha de 214 días sin saber de triunfos de local y ahora está a solo dos puntos de la salvación. Además Campestrini logró importante hito.

La Primera B está al rojo vivo. Esto porque no tan solo se defiende cosas importante en la parte alta, ahora que Santiago Wanderers es nuevo líder. Ahora también se suma la lucha por la permanencia se pone de infarto con el triunfo de Rangers de Talca.

El elenco dirigido por Ivo Basay revivió justo a tiempo y lo demostró con los triunfos ante San Marcos de Arica y Unión Española de visita.

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Pero había que repetir la tarea de local y por lo mismo se repitió la cábala ganadora. El elenco volvió a utilizar su indumentaria de visita y bajo el blanco logró seguir la racha al superar por 1-0 a Deportes Temuco en el Estadio Fiscal de Talca.

Lo que fue celebrado con todo por los 10 mil hinchas que llegaron al recinto deportivo ya que consiguió su primer triunfo de local está temporada y acabó con una racha récord de 214 días sin saber de alegrías con su gente.

Ahora la única anotación llegó a los 15 minutos y con uno de los refuerzos que legaron de emergencia. En está ocasión Lautaro Rigazzi sacó a relucir su juego aéreo y con certero cabezazo marcó el único tanto de la jornada.

Lo que alcanzó para dejar a Rangers con 15 unidades, aún en el fondo de la tabla. Pero ahora está solo a dos unidades Deportes Santa Cruz que este sábado recibe a Unión Española.

Nuevo triunfo para Rangers y récord para Campestrini

Pero la victoria de Rangers de Talca además contó con un nuevo récord para su historia. Esto porque Cristián Campestrini se transformó en el jugador más longevo en jugar en el fútbol chileno.

El portero trasandino fue homenajeado por la dirigencia rojinegra ya que con 46 años y 80 días se transformó en el jugador más longevo en jugar en el fútbol chileno. De está forma superó el registro de Raúl Coloma que en Ferroviarios disputó su último partido con 46 años y 75 días en el año 1974.

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Además recibió la ovación del público ya que con sus cuadro décadas sobre los hombros fue clave en el triunfo ante Temuco para sacar el peligro de su arco y mantener la calma para seguir soñando con la salvación.