MAF conversó con RedGol desde Nicaragua y sacó la voz con firmeza para reprochar la determinación de la directiva de los Zorros del Desierto, que puso a Mario Salas cuando Bravo tenía al equipo a dos puntos del líder en la categoría de plata.

Marco Antonio Figueroa nunca ha escatimado cuando le preguntan algo y suele responder lo que le parece, aunque sea de la selección chilena o incluso del intempestivo cambio de entrenador que hizo Cobreloa para la recta final de la Primera B.

El Fantasma jugó, fue goleador y director técnico en los Zorros del Desierto. De hecho, tuvo cuatro ciclos en la banca loína. Conoce de sobra la institución como para dar una opinión respecto de la repentina salida de César Bravo. A pesar de que tenía al equipo como escolta de Santiago Wanderers.

“Cómo Cobreloa despide a su DT a dos puntos del líder, eso pasa en Chile solamente. No sé si me da pena, más bien veo una incongruencia total”, manifestó Figueroa, actual entrenador del Real Estelí de Nicaragua. El chileno asumió aquel cargo el 7 de septiembre.

César Bravo peleaba el título con Cobreloa, pero fue destituido de su cargo. (Pedro Tapia/Photosport).

Y desde Centroamérica analizó junto a RedGol una decisión que le parece errónea completamente. “Escuché a los directivos de Cobreloa decir que ellos tenían un equipo para ser campeón y subir. Pero ese plantel lo armó César Bravo, entonces le están dando toda la razón a César con sus declaraciones”, aseguró MAF.

“Aunque decidieron por unanimidad sacarlo, están todos mal. Bravo estuvo en las malas y en las muy malas”, apuntó también el otrora goleador del Morelia de México y la Universidad Católica. Eso sí, evitó meterse en el nombramiento de Mario Salas como reemplazante.

Mario Salas y el Fantasma Figueroa se saludan en el estadio Monumental durante la temporada 2019. (Javier Torres/Photosport).

ver también Fantasma Figueroa y el nuevo DT de la Roja: “Lo único que importa es ver a qué agente se le hace el favor”

Figueroa critica con firmeza que Cobreloa haya sacado a César Bravo por Mario Salas en la Primera B

Para Marco Antonio Figueroa, esta decisión en Cobreloa es inentendible porque Bravo todavía tenía margen de cumplir el objetivo trazado a inicio de 2026 en la Primera B. “No sé tanto chisme, pero a lo que voy es a eso: las cosas se hacen mal”, aseveró el Fantasma.

“No puede el fútbol chileno seguir haciendo lo mismo que hacen todos los clubes. Voy al ejemplo: Rangers de Talca. Cuántos entrenadores pasaron para terminar con un técnico chileno como Ivo Basay. No tengo nada con los técnicos extranjeros, yo lo soy en este país”, expuso MAF. Aunque en rigor, los Piducanos comenzaron con el chileno Erwin Durán esta campaña.

El Fantasma Figueroa con Ivo Basay cuando el Hueso dirigía a Palestino. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y prosiguió. “Pero hay que tener un poco de currículum. De méritos para llegar a dirigir La Calera, Colo Colo, la U, Católica, Audax Italiano. En todos los clubes de primera división. Esto es de todos los días, siempre lo he dicho y ya estoy viejo. Mientras en Chile no cambien las formas seguiremos sin ir a Mundiales”, fue su lapidaria visión.

Expláyese sobre eso…

No se trata de tener buenos o malos jugadores, es tener un plan de trabajo a futuro sobre los cuatro años. No pueden pensar en un técnico para ir al Mundial del 2030 sin una planificación y una estructura.

ver también Mario Salas le dice a todo Chile que Cobreloa es un grande y avisa: “Nos hacemos parte del objetivo”

Así va Cobreloa en la tabla de la Primera B 2026

Cobreloa sigue a dos puntos de Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2026 y deben jugar el encuentro entre ellos.