El presidente de los loínos, Harry Robledo, entregó detalles de la drástica decisión que tomaron con el entrenador y avisaron a sus hinchas que "este directorio va a asumir cualquier responsabilidad".

Un fuerte impacto causó en la hinchada de Cobreloa la drástica decisión que tomó su directorio de despedir a César Bravo como su entrenador después de dos años en el cargo y pese a que están en plena disputa por el ascenso a Liga de Primera.

La situación que generó esta medida fulminante fue la declaración que emitió el técnico tras el empate sin goles con Antofagasta, donde afirmó que “yo no trabajo a través de la desconfianza y tampoco me gusta la traición y la traición yo sé de dónde viene“.

A tres días de anunciar públicamente la salida de Bravo, fue Harry Robledo, presidente de Cobreloa, quien explicó por qué tomaron esta fuerte decisión. “Esto es una evaluación en conjunto. Los resultados tienen a inclinar la balanza, fuimos en la segunda rueda de más a menos, y era el momento de hacer el cambio”, afirmó.

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La defensa desde Cobreloa por el despido de César Bravo

“Después de reunirnos y entregar todos los antecedentes, en esta ocasión la decisión fue por unanimidad y el 100 por ciento de los directores (del club) estaban de acuerdo“, explicó Robledo quien además le dejó un mensaje a los hinchas loínos.

“Es subjetivo lo que la gente piense pero es obvio que al tomar esta decisión, este directorio va a asumir cualquier responsabilidad que tenga que asumir hasta el término de nuestro mandato”, complementa la máxima autoridad de Cobreloa.

En esa línea, el directivo finalizó advirtiendo que “yo le puedo decir a la hinchada que estén tranquilos, nosotros la decisión que tomamos es por el bien de la institución“, y añade que “esto es por un bien mayor y un objetivo mayor, que todos saben es ser campeones y ascender directamente”.

¿Cuándo juegan los loínos?

Ya sin César Bravo en la dirección técnica, Cobreloa recibirá a Santiago Wanderers en el Estadio Zorros del Desierto de Calama por la jornada 26 de Primera B, este sábado 26 de septiembre desde las 15:00 horas.

En síntesis