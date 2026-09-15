El jugador de Flamengo se volvió a restar de una nómina de la Roja y desde la ANFP dieron su versión de los hechos.

Erick Pulgar es el nombre del momento en la selección chilena. El talentoso jugador del Flamengo nuevamente se borró de la nómina nacional y en redes sociales dio una breve explicación del hecho.

“Con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien. Existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo”, aseguró. Sin embargo, Pablo Milad salió a contar la verdad del caso este martes, ante los medios.

“Son decisiones personales, yo respeto la decisión de Erick. Hablé con él personalmente hace año y medio, estaba bastante dolido con los medios, la gente y lo familiar”, dijo el timonel de la ANFP.

¿Volverá Erick Pulgar a la selección chilena?

Erick Pulgar es el chileno del momento en el extranjero, pero las críticas lo afectaron a él y su familia, según relató Pablo Milad. El presidente de la ANFP dio más antecedentes del caso.

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“(Pulgar) Estaba muy sentido con la gente por el trato hacia su familia y hacia él. Son momentos, él es un gran jugador y lo ha demostrado en Flamengo”, desclasificó Milad, tras un diálogo con el jugador.

Finalmente, El presidente de la ANFP dijo que otro de los hechos que afectó al antofagastino fue el “no rendir cómo esperaba, pero siempre con la convicción y voluntad de hacer lo mejor con la camiseta de Chile”.

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Ahora, es un hecho que el jugador no será parte de las próximas nóminas y será una tarea dura para quien tome la banca de Chile hacerlo cambiar de opinión. Eso, con miras al proceso clasificatorio del Mundial 2030.

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