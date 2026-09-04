El presidente de Palestino aparece como una de las principales cartas para suceder a Pablo Milad.

La carrera por quedarse con la presidencia de la ANFP comienza a tomar forma. A poco más de dos meses de las elecciones, Jorge Uauy aparece con fuerza como candidato para convertirse en el sucesor de Pablo Milad.

El actual presidente de Palestino es la carta que impulsa el bloque denominado “Los Regionalizados” y durante esta semana recibió una importante señal de respaldo de distintos clubes del fútbol chileno.

Durante el miércoles se realizó una reunión en la que participaron representantes de 14 instituciones, entre ellas Universidad Católica, con el objetivo de reafirmar la candidatura de Uauy.

14 clubes participaron de una reunión para reafirmar la candidatura de Jorge Uauy.

Los clubes que se acercan a Jorge Uauy

Por la Liga de Primera participaron Universidad Católica, Palestino, Audax Italiano, Cobresal, Coquimbo Unido, Deportes Concepción, Huachipato y Universidad de Concepción.

A ellos se sumaron Deportes Recoleta, Deportes Santa Cruz, Deportes Puerto Montt, Deportes Iquique, Cobreloa y Unión Española, representantes de Primera B.

En caso de que todos esos clubes terminen respaldando a Uauy en las urnas, su candidatura podría alcanzar 22 votos. Sin embargo, el citado medio advierte que no todas las instituciones presentes comprometieron explícitamente su apoyo para la elección del próximo 19 de noviembre.

Otro punto relevante pasa por Universidad Católica. Además de la presencia de Matías Claro en la reunión, el expresidente de Cruzados Juan Tagle formará parte de la lista de Uauy.

ver también ANFP denuncia a Daniel Garnero: Católica es citada al Tribunal de Disciplina

La lista que prepara Uauy para la ANFP

Cinco de los siete nombres de la candidatura ya están definidos. Jorge Uauy encabezará la lista como candidato a presidente y estará acompañado por Juan Tagle, además de Jorge Contador, de Coquimbo Unido; Francisco Ceresuela, de Unión Española; y Karina Mazu, de Deportes Recoleta.

Así, mientras los clubes continúan sus movimientos de cara a las elecciones, Uauy comienza a consolidar una candidatura que buscará quedarse con el mando del fútbol chileno y suceder a Pablo Milad.

En resumen