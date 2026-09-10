Recientes dichos del presidente de la ANFP no tienen nada que ver con el reglamento, en relación a quién sanciona un eventual adiós del equipo nortino.

El caso San Marcos de Arica sigue pegando fuerte en la Primera B. La ANFP se sumó al oficio contra el elenco nortino, el cual es investigado por presuntas irregularidades financieras e inconsistencias en la información entregada en Quilín.

Pablo Milad habló hace unos días con VLN Radio y dijo que “en caso que los tribunales determinaran, tanto la primera como la segunda sala la desafiliación, esto tiene que pasar por consejo de presidentes, con cuatro quintos”.

“Significa que el 80% de los consejeros tienen que votar en la desafiliación, hay un proceso largo todavía, también tiene el derecho a defenderse San Marcos de Arica“, aseguró el presidente de la ANFP. Sin embargo, salieron a desmentir su versión sobre el reglamento.

Así se le viene la mano a San Marcos de Arica

Pese a que Pablo Milad dijo que el Consejo de Presidentes de la ANFP tendría voz en definir una eventual desafiliación de San Marcos de Arica, el reglamento dice otra cosa. Así lo desclasificó Pablo Sepúlveda, del programa Estamos en la B.

El presidente de la ANFP en la mira por el caso de los nortinos.

“Pablo Milad no se sabe el reglamento. No sé si le quiso meter la cuchufleta a la gente de San Marcos de Arica, si no se sabe el reglamento, pero no es así. Esto no lo zanja el Consejo de Presidentes, lo resuelve el Tribunal de Disciplina Primera y Segunda Sala”, dijo el comunicador.

Efectivamente, el reglamento en este tipo de casos dicta que para una posible desafiliación o sanción con descenso, “la competencia del Tribunal de Disciplina abarcará todas las sanciones previstas en dichos literales“.

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Es más, hay un ejemplo claro sobre un caso similar, ya que Barnechea en 2024 tuvo problemas con su Licencia de Clubes. Ahí fue el Tribunal el que determinó su descenso a Segunda División y no el Consejo de Presidentes.