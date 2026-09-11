El técnico de los azules se puso muy contento con la nominación del lateral, en algo que conversaron el primer día que llegó a la U.

Universidad de Chile tendrá la lamentable baja de Marcelo Morales para visitar este domingo a Deportes La Serena, teniendo en cuenta de que el jugador llegó a las 8 tarjetas amarillas por lo que fue suspendido por segunda vez en el torneo.

Pero su mala noticia coincidió con una buena, porque fue nominado a la selección chilena por el técnico interino Nicolás Córdova, dejando en el olvido cuando lo borró del Preolímipico.

Por lo mismo, ahora fue el técnico Fernando Gago quien explicó el momento que vive Morales en la U, además de despejar un acuerdo que tuvo con el formado en los azules para volver a la Roja.

El partido entre La Serena y U. de Chile se puede apostar en JugaBet. Los azules pagan 1.95 si ganan, por lo que si le juegas 10 mil pesos ganas 19.500.

Fernando Gago destaca el trabajo de Morales para volver a la Roja. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también La prueba que rinde Fernando Gago en U de Chile: la ausencia de Morales que lo complica

Gago hizo un compromiso con Morales para retornar a la Roja

Fernando Gago no es de contar mucho la interna en Universidad de Chile, pero, en esta oportunidad, consideró hacerlo necesario para felicitar a Marcelo Morales por su logro.

En ese sentido, le consultaron por los problemas de peso que le pasaron la cuenta en alguna oportunidad, algo que Gago aseguró que conversó con Morales el primer día en el Centro Deportivo Azul con un compromiso.

“Fui claro con él el primer día que llegué, me propuse y le propuse de volver a ser convocado en la selección. Tuvo una predisposición muy buena, los primeros partidos conmigo no terminó los 90 minutos y le exigí que tenia que terminarlos, ponerse bien para cumplir el objetivo”, reveló Gago.

Por lo mismo, asegura que es una consecuencia de su buen trabajo y profesionalismo, en algo que buscaba el jugador y el cuerpo técnico de la U para estar en la Roja.

“Creció futbolísticamente físicamente mentalmente, creció mucho, es un muchachos que lo quieren mucho en el vestuario y me pone contento que vuelva a la selección”, finalizó.

Revisa las palabra de Fernando Gago en la U: