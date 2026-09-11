Con el lateral suspendido por segunda ver por tarjetas amarillas, el argentino tiene que decidir quién lo reemplaza. Antes lo hizo Diego Vargas, pero tras ese momento, no jugó nunca más con el argentino.

Universidad de Chile se alista para enfrentar este fin de semana a Deportes La Serena, en un duelo valido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, en el estadio La Portada.

Para este encuentro el técnico Fernando Gago no podrá contar por lesión con Lucas Barrera, además por suspensión por tarjetas amarilla con Marcelo Morales, aunque serán varias semanas con el lateral.

Esto, porque tras chocar ante el cuadro papayero, se viene el parón de Fiestas Patrias y luego la dos fechas de octavos de final de la Copa Chile, donde el formado en la U tampoco estará porque fue nominado a la gira de la selección chilena por Norteamérica.

En ese sentido, el reemplazo que decida para este fin de semana el técnico argentino, se juega una oportunidad de poder seguir alineando como estelar por una racha de partidos importantes: ¿Quién será el elegido?

Diego Vargas reemplazó a Morales cuando fue suspendido por amarillas ante Cobresal: tras esto no jugó más por la U. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Morales se ausentará hasta octubre en la U

La última vez que Marcelo Morales estuvo suspendido por tarjetas amarilla en la Liga de Primera 2026 fue el 17 de mayo, jornada en que Universidad de Chile visitó a Cobresal y perdió por 1-0.

Aquella oportunidad el titular por ese sector fue el juvenil Diego Vargas, quien fue reemplazado en el minuto 83 por Felipe Salomoni, pero que tras ese encuentro no jugó más por el torneo con el técnico Fernando Gago.

Por lo mismo, si bien está dentro de las opciones, se estima que sea complejo que repita este plan para la visita a Deportes La Serena, teniendo otros planes a la mano.

Una decisión que debe ser tomada con mucha cautela, teniendo en cuenta que, además de los dos encuentros ante Everton por los octavos de Copa Chile, en caso de avanzar, también aumentará en los dos duelos de cuartos, donde podría chocar contra Iquique o Antofagasta.

El llamado de atención, una vez más, cae en que no en todos los puestos la U tiene un relevo de categoría para el titular, donde quien tome la posta no será experto en el lugar.