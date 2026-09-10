El hombre de U de Chile dejó atrás una polémica exclusión en 2024. Incluso había festinado con su "round" con el DT, quien ahora hizo las paces llamándolo al equipo.

Marcelo Morales es una de las sorpresas de la selección chilena. El lateral zurdo de U de Chile ha rendido a gran nivel en su regreso al club y se ganó su llamado a la Roja para los amistosos en Norteamérica, de este mes.

Y vaya que tiene historia el azul con el DT de la Roja, Nicolás Córdova. Tras un gran 2023, el entrenador lo bajó del Preolímpico 2024 por no cumplir con una tarea. Dicha petición apuntaba a bajar el índice de grasa corportal, lo que explicó el estratega en su momento.

“El 35% de los jugadores estaba fuera de los rangos mínimos para poder competir en la medición antes de Año Nuevo y eso no puede ser”, dijo el ahora entrenador provisorio de la Roja adulta.

Marcelo Morales se ganó la confianza de Córdova

Luego de ser cortado por sobrepeso en aquella ocasión con Nicolás Córdova “lo dio vuelta”. El lateral azul festinó en su momento con lo ocurrido y hoy sonríe nominado de vuelta en la selección de Chile.

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“Estuve en la selección y me liberaron de un panamericano. Salió en todos lados por índices de grasas altas… Quedé como el ‘Guatón Morales’ jajajé, pero no importa. Gordito, pero feliz”, festinó en el programa Tercer Tiempo, el año pasado.

Hoy, Morales brilla en la U tras su regreso desde la MLS. Ha jugado 17 partidos en Liga de Primera, anotando un gol y aportando con cuatro asistencias, siendo clave en la campaña de Fernando Gago.

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La selección chilena tendrá dos apretones amistosos en este mes de septiembre. El equipo de Nicolás Córodva jugará ante Canadá, el 26 de este mes. Luego se verá las caras tres días después, ante Estados Unidos, y finalmente el 6 de octubre cierra la gira norteamericana, frente a México.