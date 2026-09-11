El alemán venció al ruso Karen Khachanov y clasificó a la final del Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

El primer finalista del US Open tiene nombre. Alexander Zverev (2° de la ATP) va por su segundo título en un Grand Slam, tras vencer este viernes a Karen Khachanov (50°) en semifinales.

El alemán, que rompió su mala racha al ganar el pasado Roland Garros, venció al ruso en sets corridos, gracias a un 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6), tras dos horas y 59 minutos de juego.

Zverev habló tras el partido y amenaza la hegemonía de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, dejando en claro que quiere armar un nuevo Big Three en el circuito ATP.

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Zverev quiere seguir sumando títulos de Grand Slam

Alexander Zverev en conferencia de prensa dijo que espera seguir peleando siempre en los majors, y fue de frente contra sus críticos, porque muchos sostuvieron en un momento que jamás ganaría un torneo grande.

“Creo que no ha cambiado mucho, para ser sincero. Por supuesto, ganar un Grand Slam era el objetivo definitivo, pero ahora queremos más. Queremos conseguir cosas más grandes. Seguimos trabajando muy duro para conseguirlo y estamos muy centrados en ello. Creo que todo el mundo sigue teniendo un objetivo en mente. Yo creía que era posible. Creo que no muchos de ustedes lo creían”, dijo el de Hamburgo.

“La pregunta siempre fue si Carlos y Jannik iban a jugar las cuatro finales de Grand Slam entre ellos otra vez. Es una pregunta totalmente legítima por cómo habían ido los dos últimos años. Estoy contento con cómo ha ido este año hasta ahora, pero tengo otro gran partido el domingo y ese es mi objetivo”, agregó.

Alexander Zverev va por el título en el US Open. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Por último, el número 2 del mundo señaló que ha cambiado mucho desde su primera final de Grand Slam y espera que el domingo pueda ganar por primera vez en el US Open.

“Han pasado muchas cosas. He jugado otras finales y muchos partidos importantes desde entonces. En aquel momento, por supuesto, era mi primera final de Grand Slam. Era inexperto, todavía era un chico joven, diría. Ahora todo es diferente. Estoy bastante seguro de que el ambiente también será muy, muy diferente el domingo, independientemente de contra quién juegue. Estoy deseando que llegue. Creo que será fantástico jugar una final en un Arthur Ashe lleno y no en uno vacío”, cerró.