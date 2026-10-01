Alejandro Tabilo vivirá el partido más especial de su vida tras arrasar en el ATP de Tokio

El número 1 del tenis chileno se medirá en la segunda ronda del certamen japonés ante su mejor amigo en el circuito.

Mientras en Chile todos dormían, Alejandro Tabilo (31°) tuvo un estreno avasallador la madrugada del miércoles en el ATP de Tokio, donde barrió con Tommy Paul.

El número 1 del país jugó uno de sus mejores partidos del año y derrotó por un claro 6-1 y 6-2 al estadounidense, el séptimo sembrado del torneo, enterrando así sus malos resultados en la Copa Davis y del ATP de Chengdú.

Ahora, Alejandro Tabilo vivirá un compromiso más que especial, puesto que se medirá en la segunda ronda con su mejor amigo del circuito, el canadiense Denis Shapovalov (46°), a quien conoce de toda la vida.

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Alejandro Tabilo jugará con su amigo Denis Shapovalov

Denis Shapovalov, al igual que Tabilo, tuvo un tranquilo estreno en Tokio, donde se impuso al local Sho Shimabukuro (108°) por un claro 7-5 y 6-1.

Alejandro Tabilo en 2023 declaró en entrevista con As que Shapovalov era su mejor amigo en todo el circuito, a quien conoce desde niño y con el que jugará por primera vez desde que son profesionales.

“De la ATP es al que más conozco. Desde los cinco años, por ahí. Es uno de mis mejores amigos. Una vez jugando la ATP Cup él me bromeaba y me decía que debía estar jugando con ellos en ese lado, en lugar de estar con Chile (ríe)”, dijo el zurdo sobre el también zurdo.

Denis Shapovalov será el rival de Alejandro Tabilo en Tokio. (Photo by Mike Stobe/Getty Images)

“Lo conozco muy bien, nuestras familias también. Hicimos todo el proceso juntos, entonces es bonito pensarlo y ver que sigamos los dos en esto”, agregó sobre Shapovalov.

En 2026, tras varios años en el circuito, llegó el momento en que Alejandro Tabilo y Denis Shapovalov jueguen por primera vez a nivel profesional y busquen acceder a la tercera ronda del ATP 500 de Tokio.

En síntesis