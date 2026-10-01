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Ecuador sigue a la baja de la mano de Marcelo Gallardo y ahora pierde con Japón

La Tri sumó un nuevo partido con el Muñeco como entrenador y terminó cayendo ante los nipones por penales en la Copa Kirin.

Por Carlos Silva Rojas

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Japón le ganó a Ecuador por penales.
© GettyJapón le ganó a Ecuador por penales.

Uno de los entrenadores de renombre que ha estado en el radar de la selección chilena hace años es Marcelo Gallardo, sin embargo, Ecuador se adelantó y se quedó con los servicios del Muñeco.

Los primeros pasos del argentino por la cabina técnica del Tri han sido malos, porque primera se inclinó con claridad por 3-0 ante Corea del Sur y ahora perdió en la tradicional Copa Kirin.

Ecuador se midió ante el local Japón en Yokohama y no salió del empate 0-0, por lo que todo se tuvo que definir desde los 12 pasos y ahí se impuso el elenco asiático por 5-4.

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Ecuador no gana con Marcelo Gallardo a la cabeza

Ecuador tuvo el control del partido ante Japón, sin embargo, carece de poder ofensivo y sigue sin marcar goles con el Muñeco Gallardo como estratega.

La victoria de los japoneses desde los 12 pasos se dio gracias a la felina reacción del arquero Zion Suzuki, quien le contuvo el lanzamiento penal a Denil Castillo en la definición.

Marcelo Gallardo sigue sin ganar en Ecuador. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images)

Marcelo Gallardo sigue sin ganar en Ecuador. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images)

Japón buscará el título de la Copa Kirin este lunes ante Nueva Zelanda, mientras que Ecuador se medirá por el tercer lugar con Panamá.

Los ecuatorianos son rivales directos de la selección chilena en la próximas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030, las que entregarán apenas 3.5 cupos para el certamen planetario.

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