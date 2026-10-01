El ex delantero sueco cuestionó duramente a CR7 tras su polémico adiós del combinado luso en medio de esta fecha FIFA. “Hasta los leones saben cuándo termina la caza”, aseguró.

Cristiano Ronaldo está en el centro de la polémica luego de su abrupta renuncia a la selección de Portugal. El delantero a sus 41 años no estuvo dispuesto a ser un actor secundario en el equipo de Jorge Jesus, optando por pescar sus cosas y abandonar la concentración del combinado.

Esto se dio justo en medio de esta fecha FIFA, donde el seleccionado luso afronta la UEFA Nations League. Sin ir más lejos, hoy mismo enfrentan a Dinamarca en Copenhague y luego el domingo a Noruega en Oporto.

Por lo mismo, la postura de CR7 ha desperado varias críticas en el mundo del fútbol, siendo tal vez una de las más duras la lanzada por Zlatan Ibrahimovic en su calidad de comentarista en FOX. Y es que para el sueco, lo del portugués es hasta irrespetuoso con sus propios compañeros.

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Zlatan Ibrahimovic critica duramente a Cristiano Ronaldo

El ex atacante aseguró que “Respeto a Cristiano. Todo lo que ha hecho, la mentalidad para ganar cada competición. Zlatan respeta eso. Los aficionados, el mundo, el fútbol lo va a extrañar. Eso es honesto”.

“Pero no necesita arruinar el legado que construyó con su ego. Sales del escenario en el nivel más alto. ¿Irse del campamento de Portugal sin hablar con ninguno de tus compañeros de equipo? Eso es irrespetuoso”, añadió.

Cristiano Ronaldo fue relegado a un rol más secundario en la selección portuguesa de la mano de Jorge Jesus. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, Ibrahimovic fue claro en afirmar que “necesita entender que ya no es un joven. Mira a Zlatan. Yo fui joven una vez. Competí. Luego me retiré. Hasta los leones saben cuándo termina la caza”.

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