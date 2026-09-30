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Fútbol internacional

Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras abandonar la selección de Portugal: “Contaré la verdad”

El delantero de 41 años usó sus redes sociales para realizar sus descargos luego de dejar la concentración del combinado luso.

Por Patricio Echagüe

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CR7 abandonó la concentración de Portugal en medio de esta fecha FIFA.
© Getty Images.CR7 abandonó la concentración de Portugal en medio de esta fecha FIFA.

Cristiano Ronaldo desató un verdadero terremoto en Portugal luego de decidir abandonar la concentración del equipo en medio de esta fecha FIFA, instancia donde el combinado luso está jugando la UEFA Nations League.

Esta renuncia se produjo justó después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus, entrenador del equipo, con quien ya tuvo algunos roces. Y es que al parecer a CR7 le cayó bastante mal ser suplente ante Gales (ingresó al 67’) y luego ante Noruega (se quedó en la banca todo el partido).

“Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. ‘Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no’. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, declaró Jesus a los medios sobre la suplencia del delantero de 41 años.

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Por lo mismo, el conocer la versión de los hechos del jugador en esta pasada es clave. Y no tardó en llegar, ya que por medio de su Instagram personal el atacante del Al-Nassr F. C. realizó sus primeros descargos y prometió que pronto contará su verdad.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”, aseguró CR7.

La publicación que subió Cristiano Ronaldo tras dejar la selección de Portugal. | Foto: Captura.

La publicación que subió Cristiano Ronaldo tras dejar la selección de Portugal. | Foto: Captura.

En ese sentido, el histórico delantero afirmó que “a su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

Este abandono de CR7 se produjo antes de que Portugal enfrentará a Dinamarca y Noruega por la fecha 3 y 4 de la UEFA Nations League por estos días. ¿Será este el último capítulo del delantero en su tremenda historia con el combinado luso?

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En síntesis

  • Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras discrepancias con Jorge Jesus.
  • Jorge Jesus dejó en la banca a Cristiano Ronaldo ante Gales y Noruega.
  • Cristiano Ronaldo prometió publicar un comunicado revelando los motivos de su salida.
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