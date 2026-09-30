Batalla campal: hasta 8 equipos quedan comprometidos con el descenso tras decisión del TAS con La Calera

La tribunal internacional con sede en Suiza le dio un duro impacto al cuadro calerano, que queda en el fondo de la tabla de posiciones.

Si bien la Liga de Primera está en receso por la larga (y latera) fecha FIFA, el torneo nacional tuvo un notición este miércoles, que impacta directamente en la lucha por no descender.

El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS por su sigla en inglés) entregó su fallo por el caso de quita de puntos a Unión La Calera, el cual fue negativo para el elenco calerano.

Los cementeros pedían que le devolvieran los seis puntos perdidos por secretaría tras formación indebida (inclusión de seis extranjeros) ante Everton y Cobresal, situación a la que el organismo con sede en Suiza no accedió y mantuvo el fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

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Los 8 equipos que están enredados en la lucha por la permanencia

La decisión final del TAS hunde a Unión La Calera, que se mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 17 puntos tras 23 fechas disputadas, siendo el principal candidato al descenso.

El equipo que ahora dirige John Armijo tiene que hacer un cierre de torneo casi perfecto para no caer a la Liga de Ascenso, ya que está a siete puntos de la salvación, con 21 unidades aún en disputa.

Unión La Calera no es el único equipo que está involucrado en la lucha por no descender, puesto que la tabla está muy compacta y hay casi 8 elencos que miran con miedo al Fantasma de la B.

Los hinchas de La Calera sufren por el momento de su equipo. Foto: Photosport

Deportes La Serena (30), Coquimbo Unido (29), Audax Italiano (28), Huachipato (28), O’Higgins (27), Cobresal (24) y Universidad de Concepción (22), son los otros equipos involucrados en la pelea del terror.

Hay una salvedad, ya que Huachipato y Universidad de Concepción tienen un partido pendiente entre sí, choque que resulta clave y puede marcar el epílogo de la Liga de Primera.

Unión La Calera es el principal candidato para irse a la B, la luchará hasta el final, pero no es el único club invitado a ese ingrata disputa que hace sufrir a miles de hinchas año tras año.

En síntesis

El TAS confirmó la resta de seis puntos a Unión La Calera .

la resta de seis puntos a . Unión La Calera sigue último en la tabla con 17 puntos en 23 fechas .

sigue último en la tabla con . El equipo calerano quedó a siete puntos de la salvación directa del descenso.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera