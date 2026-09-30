El cuadro cruzado lo ha pasado pésimo en esta temporada 2026 por culpa de las constantes lesiones que incluso han obligado a varios a pasar por el quirófano.

Las lesiones han sido todo un tema para Universidad Católica en esta temporada 2026. Lamentablemente el contingente del plantel cruzado se ha visto bastante limitado por culpa de varias bajas, a tal punto que en su llave ante La Calera por la Copa Chile tuvieron 15 nombres menos.

Por lo mismo, en la precordillera ya alistan un par de movimientos claves en el cuerpo técnico de Daniel Garnero para comenzar a afrontar de mejor manera esta compleja situación. Y ojo, que lo hacen pensando en el 2027, probablemente, con el argentino todavía como entrenador.

Con esto último dicho, la dirigencia de Cruzados ya está evaluando el sumar nombres para el staff de Garnero, todos ellos, apuntando a la preparación física del equipo y a la recuperación ante posibles dolencias.

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Los movimientos que plante Universidad Católica de cara al 2027

De acuerdo a información entregada por el sitio Punto Cruzado, en la UC barajan la opción de integrar un nuevo preparador físico. Este, llegaría para reforzar el área liderada por Darío Acevedo, quien es parte del cuerpo técnico de Garnero.

Además, la dirigencia busca alternativas para fichar un nuevo fisiólogo, cargo que hasta fines del año pasado cumplió el brasileño Julio Monteiro, quien llegó al club con Tiago Nunes y que en este 2026 se fue a LDU de Quito acompañando al DT.

La dirigencia de Universidad Católica quiere sumar dos nombres para el cuerpo técnico de Daniel Garnero. | Foto: Photosport.

Dos movimientos importantes que servirán para que Católica haga crecer su grupo de profesionales que son pertenecientes al club, esto independiente del cuerpo técnico de turno. Sin ir más lejos, actualmente está Rodrigo Valenzuela (tercer ayudante técnico), Cristián Donoso (ayudante de preparador físico) y Rodolfo González (kinesiólogo).

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán al ruedo el sábado 10 de octubre, cuando desde las 20:00 horas enfrenten por la fecha 24 del torneo a Audax Italiano en el Claro Arena.

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En síntesis