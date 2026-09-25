Los cruzados confirmaron en sus canales oficiales la renovación de contrato de Justo Giani, quien se quedará en el club por tres años más.

Universidad Católica ya está dando los primeros pasos pensando en la conformación de su plantel de cara al 2027. Es bastante seguro que los cruzados dirán presente en una copa internacional el próximo año, razón por la cual deben mantener la base que se ha armado en las últimas temporadas.

En ese sentido, durante esta jornada en la precordillera oficializaron la renovación de contrato del argentino Justo Giani, quien arribó a inicios de año para ser sin lugar a duda uno de los buenos fichajes del club en los últimos mercados.

El atacante argentino de 27 años estaba a préstamo en la escuadra universitaria, cesión que llegaba a su término a fines de este 2026. Por lo mismo, apostaron por hacer el esfuerzo y sellar su continuidad por las próximas tres temporadas, hasta diciembre del 2029.

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Justa Giani se queda en Universidad Católica por tres años más

Tras firmar su nuevo vínculo el argentino aseguró en conferencia de prensa que “lo dije siempre, yo acá estoy muy feliz. Desde que llegué me encontré un lugar muy humano, es un club gigante, estoy cómodo y eso no es fácil en el fútbol, para eso para mí es importante. La renovación siempre fue fácil”.

“Más allá del presente, por las ganas que el club tenía y las mías, de los dos lados había una predisposición de quedarme y desde ese punto fue fácil. Mis expectativas son las mismas desde que llegué. Este es un club que tiene que ir a pelear títulos, pelear las competencias como lo estamos haciendo, tratar de salir campeones, salir a ganar en todas las canchas”, añadió.

Más allá de algún en los últimos partidos, Justo Giani ha sido uno de los mejores refuerzos de Universidad Católica en el último tiempo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el trasandino también le mandó un claro mensaje a los hinchas: “Agradecerles, lo digo siempre desde que llegue acá: me sentí como en mi casa. Estoy muy feliz de poder seguir junto a ustedes, ojalá por muchos años y dejar mi huella en el club”.

Para cerrar y apuntando al bajón de rendimiento que ha tenido en las últimas semanas, Giani avisó que “no estoy del todo bien físicamente. Vengo con un golpe de Estudiantes, de la ida que me tiene medio que en la semana viendo como lo llevo, en los partidos llego justo. Uno quiere estar siempre, poder ayudar pero estoy buscando poder recuperarme al cien, que para mi es muy importante para los partidos”.

Justo Giani en este 2026 con la UC ha jugado un total de 43 partidos, siendo 23 de la Liga de Primera, ocho en Copa Libertadores, cinco en Copa de la Liga, cinco en Copa Chile y dos en la Supercopa. Suma 16 goles y 12 asistencias en 3288 minutos de acción.

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En síntesis