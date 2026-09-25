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Copa Chile

Colo Colo vs Audax: minuto a minuto en vivo y goles de los octavos de final vuelta Copa Chile

Luego del empate sin goles en la ida, una renovada formación presenta Fernando Ortiz para buscar los cuartos de final. Hoy se define al primer clasificado a dicha fase del torneo.

Por Nelson Martinez

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En la ida igualaron en un reñido 0-0.
© Photosport.En la ida igualaron en un reñido 0-0.

Llegó la hora de la verdad para Colo Colo. El Cacique sale nuevamente a la cancha del Estadio Nacional, esta vez haciendo de local para buscar los cuartos de final de Copa Chile.

Al frente estará Audax Italiano, equipo que llega con cambios para la revancha y que tras el 0-0 en la ida apuesta por eliminar al Cacique. Una de las sorpresas es el ingreso de Pedro Garrido en el arco, reemplazando a Tomás Ahumada.

En cuanto a Colo Colo, llama la atención el ingreso desde el inicio de los canteranos Cristián y Gedeón Díaz, como volante de corte y carrilero por izquierda respectivamente. En el arco nuevamente jugará Eduardo Villanueva.

Minuto a minuto del partido:

¡EQUIPOS A LA CANCHA!

Ahora con los albos como locales en el Estadio Nacional, está todo listo para el inicio del partido ante Audax.

ORTIZ HABLA EN LA PREVIA

El DT albo fue claro en decir previo al duelo que "vestir la camiseta de Colo Colo es presión extra para sacar resultados, no solo una serie. Estamos preparados, analizamos y buscamos variantes".

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FAMILIA PRESENTE EN ÑUÑOA

La hinchada alba dice presente en el mismo recinto donde se disputó el duelo de ida. Fernando Ortiz ha dicho públicamente que le encanta jugar en el Estadio Nacional.

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ASÍ FUE EL DUELO DE IDA

En un entretenido empate 0-0, ambos equipos dejaron abierta la llave para la vuelta hoy en el Nacional.

LOS ELEGIDOS EN AUDAX ITALIANO

Con cambio en el arco, esta es la formación de Patricio Graff en los tanos:

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FORMACIÓN DE COLO COLO

Con dos jóvenes valores sorprendiendo en el XI inicial, estos son los elegidos por Fernando Ortiz:

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BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE COPA CHILE

Colo Colo y Audax salen a buscar la clasificación a cuartos de final de Copa Chile, tras igualar 0-0 en la ida.

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