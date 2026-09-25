Luego del empate sin goles en la ida, una renovada formación presenta Fernando Ortiz para buscar los cuartos de final. Hoy se define al primer clasificado a dicha fase del torneo.

Llegó la hora de la verdad para Colo Colo. El Cacique sale nuevamente a la cancha del Estadio Nacional, esta vez haciendo de local para buscar los cuartos de final de Copa Chile.

Al frente estará Audax Italiano, equipo que llega con cambios para la revancha y que tras el 0-0 en la ida apuesta por eliminar al Cacique. Una de las sorpresas es el ingreso de Pedro Garrido en el arco, reemplazando a Tomás Ahumada.

En cuanto a Colo Colo, llama la atención el ingreso desde el inicio de los canteranos Cristián y Gedeón Díaz, como volante de corte y carrilero por izquierda respectivamente. En el arco nuevamente jugará Eduardo Villanueva.

Minuto a minuto del partido: