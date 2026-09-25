Desde el entorno del técnico albo revelaron el enojo con la dirigencia de Colo Colo luego que expusieran públicamente que no bastaría con ser campeón de Liga para mantenerse en el club.

La decisión por parte de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, de analizar y poner en marcha las renovaciones en Colo Colo al finalizar la presente temporada no sólo tiene molesto a varios jugadores, sino también a su entrenador Fernando Ortiz.

Prueba de ello es esto que cuenta el diario La Tercera, de que el técnico argentino está furioso con la dirigencia alba por la poca claridad respecto de los objetivos a conseguir para este 2026, donde no sólo está el ser campeón en Liga de Primera.

“Lo que más le interesa (a Ortiz) es tener claros los objetivos (para 2027). En el último tiempo, por ejemplo, le molestó que se situara como uno de ellos la obtención de la Copa Chile“, indica la publicación y añade que a comienzos de este año sólo le exigieron ganar el torneo local.

Desde el entorno del Tano sostienen que la idea es que, en caso de renovar el contrato, queden especificadas las metas a cumplir, además de asegurarse “que se reforzarán convenientemente para la Copa Libertadores y conocer el proyecto deportivo del club”.

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Los números de Ortiz en su paso por Colo Colo

A comienzos de septiembre del 2025, el argentino asumió oficialmente como entrenador del Cacique y pese a su mal comienzo con derrota en la Supercopa ante Universidad de Chile, además de no clasificar a torneos internacionales, en 2026 todo dio un vuelco a su favor.

Actualmente, Colo Colo es el exclusivo puntero en Liga de Primera, con ventaja de 12 puntos sobre sus perseguidores, además de estar en los octavos de final en Copa Chile donde define su pase a la otra ronda contra Audax, y quedó eliminado en fase de grupos en Copa de la Liga.

Fernando Ortiz lleva 45 partidos oficiales en los albos, con 28 triunfos, 7 empates y 10 derrotas, con 85 goles a favor y 48 en contra. Su rendimiento es de 67,4%.

Torneo PJ G E P GF GC Dif. Rend. Supercopa 2025 1 0 0 1 0 3 -3 0% Liga de Primera 2025 8 4 1 3 14 10 +4 54,2% Liga de Primera 2026 23 17 3 3 48 22 +26 78,3% Copa de la Liga 2026 6 3 1 2 8 5 +3 55,6% Copa Chile 2026 7 4 2 1 15 8 +7 66,7% Total 45 28 7 10 85 48 +37 67,4%

En síntesis