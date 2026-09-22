El ex estratega de los albos comentó la situación del director técnico argentino, cuyo vínculo termina a final de año.

El segundo objetivo que tiene en la mira Colo Colo de cara al cierre de la temporada es la Copa Chile, certamen donde se topará con Audax Italiano en los octavos de final.

La serie entre albos e itálicos se jugará de forma íntegra en el estadio Nacional, con duelos a desarrollarse este martes y viernes, donde el Cacique presentará muchas bajas, debido a los citados a las diferentes selecciones.

Además, el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, le dio mucha importancia a la llave con Audax, señalando que la Copa Chile es tan importante como la Liga de Primera, donde son el sólido líder.

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Gualberto Jara y la renovación de Fernando Ortiz en Colo Colo

El contrato de Fernando Ortiz con Blanco y Negro finaliza en diciembre de 2026, es por ello que la continuidad del transandino es todo un tema en el Monumental, porque ya hay equipos mexicanos “revoloteando” y preguntando por el estratega.

Alguien que sabe lo que es sentarse en la banca alba es Gualberto Jara, quien en diálogo con RedGol dijo que lo mejor es que se extienda pronto el vínculo del Tano en Colo Colo.

Fernando Ortiz tiene puntero a Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Lo ideal sería que Blanco y Negro pueda renovar rápido el contrato de Ortiz, sin embargo, todos sabemos la forma en que se maneja Blanco y Negro, que se demoran en todo”, sostuvo el paraguayo.

“Blanco y Negro siempre deja pasar el tiempo, esperan a último momento y a veces se le escapan los fichajes o las renovaciones. Esperemos que no pase y extiendan el contrato de Ortiz”, agregó.

Fernando Ortiz puede mejorar las condiciones de su contrato si es que logra ganar la Liga de Primera y así sumar su primer título como entrenador profesional.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.