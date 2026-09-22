Albos e itálicos se ven las caras esta noche en el Estadio Nacional por la ronda de octavos de final en el certamen doméstico.

La acción de la Copa Chile 2026 regresa por estos días con el desarrollo de los octavos de final, siendo la llave entre Colo Colo y Audax Italiano una de las más interesantes por un lugar en la ronda de cuartos.

Mientras el Cacique llega a esta duelo luego de dos empates al hilo en la Liga de Primera, los itálicos agarraron una pequeña racha de dos victorias seguidas que les permitió escapar de la peligrosa zona de descenso.

Para este choque Fernando Ortiz tendrá que saber sortear bajas importantes. Sin ir más lejos, en el arco no contará ni con Vozinha ni con Gabriel Maureira, teniendo que recurrir a Eduardo Villanueva para que se ponga los guantes.

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Por suerte los albos tendrá de regreso en delantera a Javier Correa, quien hará dupla con Maximiliano Romero en ofensiva. Además, en defensa dirá presente Arturo Vidal, suspendido para el último duelo del Cacique por el torneo.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile 2026?

Este encuentro entre albos e itálicos se jugará hoy martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Colo Colo goleó por 5-1 a Audax Italiano en su último partido por la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Colo Colo vs Audax Italiano?

Este compromiso no contará con transmisión televisiva en TNT Sports, ya que solo podrá ser visto vía STREAMING y ONLINE a través de la plataforma de HBO Max para usuarios previamente suscritos.

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En síntesis