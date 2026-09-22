Cobreloa debe jugar el sábado una "final" ante Wanderers, por lo que hoy ante Coquimbo en Copa Chile guardará jugadores.

El debut de Mario Salas como entrenador de Cobreloa no llega en el momento más adecuado, pues hoy tendrá que jugar ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de Copa Chile.

El duelo, pactado para hoy a las 20.30 horas en Calama, mostrará los primeros pincelazos del Comandante al mando del cuadro naranja, a pesar de que el foco estará puesto en la “final” del sábado, ante Wanderers.

El nuevo DT loíno no quiere complicarse la vida y señala que ambos duelos son importante. “Yo no veo ningún problema en poder tener esto, tener este objetivo de la Copa Chile y el campeonato”, señala.

Eso sí, entiende que hay un torneo más importante y es el de la Primera B, para conseguir el ascenso tras dos años en la categorías. “Evidentemente, el objetivo principal de Cobreloa es el campeonato. Y restan seis fechas del campeonato”, detalló.

Cobreloa debe jugar ante Coquimbo en Copa Chile

La importancia de Cobreloa a Copa Chile

Mario Salas eso sí insiste en que no va a descuidar Copa Chile. “No deja de ser importante”, manifiesta y para eso hace énfasis “en dos aspectos”.

“Uno, que reafirma la opción, reafirma la idea de ganar. Por ende, para el partido frente a Coquimbo vamos a salir no con el equipo que podría jugar el fin de semana, pero sí a salir a ganar el partido”, declaró.

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Luego agrega que “lo otro es la opción que tienen algunos jugadores que no vienen jugando. Algunos jugadores no han sido titulares, no han jugado mucho”, manifestó.

“Vamos a llevar un buen grupo de juveniles, lo que significa que es una oportunidad más. Y esta oportunidad se puede mantener a lo largo del año, se puede mantener a lo largo del tiempo, si es que el equipo va ganando”, cerró.