Este talentoso volante ofensivo de 19 años le puso punto final a su etapa como juvenil del Decano con palabras cargadas de gratitud y, además, un compromiso para el premio mayor que buscan todos los wanderinos esta temporada 2026.

Cristóbal Ponce sabía que el duelo que Wanderers perdió ante el Real Madrid era muy especial para él. No lo había destapado, pero tenía claro que era su último partido en el equipo Sub 20 del Decano con el que logró ganar la Copa Libertadores de América.

Y un par de días después de la dolorosa derrota contra los Merengues en la Copa Intercontinental, este talentoso volante ofensivo de 19 años dejó un mensaje con el que a más de algún fanático wanderino habrá derramado una lágrima. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

Allí dejó fluir varias sensaciones en torno a estos días de un sinfín de sensaciones y nuevas experiencias. “Más tranquilo subo esta publicación para agradecer a toda la gente que nos apoyó, confió y se ilusionó al igual que nosotros con la posibilidad de haber sido campeones del mundo”, introdujo Ponce en aquel mensaje.

Cristóbal Ponce fue uno de los jugadores más destacados de esta generación de Caturros. (AFP7/Photosport).

“Lamentablemente no fue el resultado que queríamos, pero me siento tremendamente orgulloso de este grupo que nunca se rindió y dejó todo hasta el final. Hoy cierro una etapa, ya que fue mi último partido en las inferiores del club”, aseguró el jugador, quien el 24 de noviembre cumplirá 20 años.

Cristóbal Ponce en acción durante el duelo ante los Merengues en el mítico estadio Santiago Bernabéu. (AFP7/Photosport).

Prosiguió con su desahogo. “Qué mejor manera de terminar este proceso jugando una final intercontinental Sub 20. Me emociono cuando miro hacia atrás y recuerdo todo el esfuerzo que conllevó llegar hasta donde llegamos. No sólo de nosotros los jugadores y nuestras familias. De todos los profesores y gente que conforma las inferiores del club”, escribió Ponce.

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Cristóbal Ponce deja un emotivo agradecimiento para cerrar su etapa juvenil en Wanderers

Cristóbal Ponce sabe que hay una misión con Santiago Wanderers de aquí en más. Y es ascender en la Primera B para estar nuevamente en la élite del fútbol chileno. “Les quiero agradecer a todos los que nos ayudaron genuinamente y siempre quisieron lo mejor para nosotros. Los que están en vida y los que no”, manifestó.

“Me nació escribir esto para poder desahogarme después de tantas emociones que viví hace un par de días. Aún hay un objetivo que cumplir y dejaremos todo para que así sea”, aseguró Ponce, quien ya suma más de 40 partidos en el plantel estelar del Decano.

Cristóbal Ponce sabe que Wanderers lucha por el premio mayor en la Primera B y lo quiere sí o sí. (Andrés Piña/Photosport).

Evidentemente, la escuadra adiestrada por el uruguayo Francisco Palladino tiene la meta de alzar el título en la división de plata. “Nuevamente agradecerles a todos: los que pudieron viajar, los que nos apoyaron desde Valparaíso y todo Chile”, fueron las palabras con las que Ponce cerró este recado lleno de gratitud y sentimientos encontrados.

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Así va Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B

Santiago Wanderers es el líder solitario de la Primera B al cabo de 24 partidos jugados, aunque debe medirse a Cobreloa en la fecha siguiente.