El "Tuto" regresa a las citaciones en el Cacique a cinco meses de sufrir la rotura en el isquiotibial derecho que lo sacó de la pelea por el arco.

Una de las importantes novedades que tiene Colo Colo en su citación para el duelo de ida ante Audax Italiano por octavos de final en Copa Chile es el regreso del arquero Fernando De Paul, quien dejó atrás una larga recuperación por lesión muscular.

Fueron exactos 155 días desde que el 20 de abril del 2026, en el Estadio Monumental para la derrota por 0-1 con Palestino, el Tuto debió salir de la cancha tras sufrir una fuerte molestia en su pierna derecha, dándole su lugar a Gabriel Maureira que debutaba a nivel profesional.

Fue tras este encuentro que se confirmó el peor pronóstico para De Paul: desinserción isquiotibial, lo que obligó a una intervención quirúrgica y una larga rehabilitación que también le permitió ver cómo le llegaba competencia con el caboverdiano Vozinha.

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El regreso del “Tuto” De Paul a Colo Colo tras 155 días

Los tiempos cambiaron en el Cacique. La vuelta del guardameta lo pone en una incómoda posición de acá a fin de año, que termina su contrato. Su regreso lo pone oficialmente como la cuarta opción para la portería en la consideración del técnico Fernando Ortiz.

Para el Tano, quien se ganó el lugar de ser el arquero titular de Colo Colo es Maureira, quien asumió el peso de la campaña en Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga. Por detrás aparece Vozinha, una efectiva inversión de marketing que puso al club en los ojos del planeta.

Tras ambos, ahí está Eduardo Villanueva, que ante la ausencia de quienes le anteceden será quien tome la titularidad en Copa Chile ante Audax Italiano. Y después de todos ellos, está Fernando de Paul, a la espera de saber si volverá a jugar antes de que acabe la temporada.

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¿Cuándo juega el Cacique?

Por la ida en octavos de final en Copa Chile, Colo Colo “visitará” al cuadro itálico en el Estadio Nacional, este martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas.

En síntesis