Universidad de Chile ya conoce al juez que dirigirá su estreno en los octavos de final de Copa Chile.

Universidad de Chile se prepara para visitar a Everton por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026, en un encuentro que se disputará este jueves 24 de septiembre en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

A pocos días del compromiso, los azules conocieron a los árbitros y hay un dato que llama la atención: Piero Maza será el encargado de impartir justicia, juez con el que la U sólo ha celebrado triunfos este año.

Maza dirigió tres encuentros del Romántico Viajero en lo que va de 2026, con un registro perfecto de tres victorias. Dos fueron por la Liga de Primera y Copa Chile.

Piero Maza dirigirá Everton vs Universidad de Chile por Copa Chile.

Los números de Piero Maza con Universidad de Chile

El antecedente más reciente corresponde al triunfo por 2-1 sobre Palestino, disputado el pasado 10 de agosto por el Campeonato Nacional.

Si bien la U mantiene una racha positiva con el árbitro durante esta temporada, su historial completo presenta resultados variados.

En total, Piero Maza hadirigido 37 partidos de Universidad de Chile, con un balance de 20 triunfos, seis empates y 11 derrotas.

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Por su parte, Everton registra 18 encuentros bajo su arbitraje, con siete victorias, seis igualdades y cinco caídas.

Para el compromiso de este jueves, Maza estará acompañado por Eric Pizarro y Alan Sandoval como asistentes, mientras que Cristian Galaz cumplirá la función de cuarto árbitro.

De esta manera, los azules se reencontrarán con un juez con el que mantienen un rendimiento perfecto en 2026, aunque el antecedente no garantiza lo que pueda ocurrir en la cancha.

Recordemos que el duelo entre Everton y Universidad de Chile está programado para este jueves 24 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Sausalito.

En resumen…